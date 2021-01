Αθλητικά

Super League: Το ενδιαφέρον σε Ευρώπη και παραμονή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βλέμματα στις «μάχες» για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η αυλαία ανοίγει με θεσσαλικό ντέρμπι.

Με τον Ολυμπιακό να έχει αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του, το ενδιαφέρον στα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Super League στρέφεται στις «μάχες» για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η αυλαία ανοίγει με θεσσαλικό ντέρμπι στο Αλκαζάρ (30/1, 15:00), με την – ουραγό πλέον – ΑΕΛ να υποδέχεται τον Βόλο που παίζει τα ρέστα του για μια θέση στην εξάδα. Εκεί όπου βρίσκονται ήδη Αστέρας Τρίπολης και Άρης που κοντράρονται λίγο αργότερα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (17:15), με τις δυο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες λίγες ημέρες αργότερα και για το θεσμό του Κυπέλλου. Στη Λεωφόρο (19:30), ο Παναθηναϊκός θα ψάξει για την έκτη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στη Λαμία που ξεκόλλησε από την τελευταία θέση.

ΟΦΗ και ΑΕΚ θα αναζητήσουν στο Ηράκλειο (31/1, 15:00) ανάκαμψη μετά τα μεσοβδόμαδα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ενώ το ίδιο ευελπιστεί να κάνει κι ο ΠΑΟΚ που φιλοξενεί στην Τούμπα (17:15) τον Παναιτωλικό. Την ίδια ώρα στα Γιάννινα, ο τοπικός ΠΑΣ και ο Ατρόμητος αναζητούν το «τρίποντο» για ένα καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία ενώ στη Ριζούπολη (19:30), ο – σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής – Ολυμπιακός κοντράρεται με τον κάκιστο εντός έδρας Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

15:00 Στάδιο Αλκαζάρ, ΑΕΛ – ΝΠΣ Βόλος

17:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Άρης

19:30 «Απόστολος Νικολαϊδης», Παναθηναϊκός – Λαμία

Kυριακή 31 Ιανουαρίου

15:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – ΑΕΚ

17:15 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

17:15 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος

19:30 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός