Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για Επιστρεπτέα Προκαταβολή: πιθανή η μη επιστροφή ποσού από τους πρώτους κύκλους

Τι είπε για όσους απορρίφθηκαν από τον 5ο κύκλο. Τι θα ισχύσει για ηλεκτρονικές αποδείξεις και ΕΝΦΙΑ. Το σενάριο για τις 120 δόσεις και τα τεκμήρια διαβίωσης

«Συνολικά το 2020 δόθηκαν 24 δις ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών που πλήττονται από την πανδημία, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2021 δόθηκε συνολικά 1 δις ευρώ μέσω προγραμμάτων και βοηθημάτων, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή και το επίδομα θέρμανσης», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι σε συνέχεια και αποφάσεων της ΕΕ, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες, μπορεί να υπάρξει μη επιστρεπτέο κομμάτι και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή των τριών πρώτων κύκλων του προγράμματος, σημειώνοντας ότι πλέον υπάρχει πολλαπλή στήριξη σε όσους δοκιμάζονται, με κάλυψη μεταξύ άλλων και παγίων δαπανών.

«Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 δικαιούχοι είναι οι μισοί από όσους υπέβαλλαν αίτηση, διότι οι υπόλοιποι είτε είχαν αύξηση τζίρου τους τελευταίους μήνες του 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019», είπε ο κ. Σταϊκούρας. Ενδεικτικά ανέφερε ότι από τον κλάδο της Εστίασης, 1 στους 3 που υπέβαλλε αίτηση, λόγω του delivery, παρουσιάζει αύξηση τζίρου σε σχέση με το 2019 και έτσι δεν είναι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, όπως συμβαίνει και με την πλειονότητα των φαρμακοποιών που έχουν κάνει αίτηση, αλλά και για μερίδα των αυτοκινητιστών ταξί..

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, για το όριο του 30% των δαπανών που πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι, ο κ. Σταικούρας είπε ότι θα εξεταστεί τυχόν μείωση του ορίου για το 2020, όταν συλλεγούν τα στοιχεία για την περσινή χρονιά, σημειώνοντας πάντως ότι είναι πρόωρο να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση.

Για τις ρυθμίσεις χρεών, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές δυνατότητες στις επιχειρήσεις για διακανονισμό σε δόσεις των οφειλών τους στο Δημόσιο και τα Ταμεία, κάτι που όπως επεσήμανε ισχύει και για τις οφειλές δανειοληπτών, συμπληρώνοντας ότι μεταξύ άλλων, υπάρχει το Πρόγραμμα «Γέφυρα». Προσέθεσε ότι εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων, ώστε να υπάρξει ανάλογο πρόγραμμα και για τα δάνεια των επιχειρήσεων.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει πλαίσιο για δυνατότητα των πολιτών να τακτοποιήσουν συνολικά τις υποχρεώσεις τους προς τράπεζες, Εφορίες και Ταμεία, λέγοντας πάντως ότι μελετάται και το ενδεχόμενο για νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις.

Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομικών αποσαφήνισε ότι στην παρούσα συγκυρία, δεν τίθεται ζήτημα αλλαγών σε ότι αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης.

«Οι ανάγκες είναι απεριόριστες και οι δυνατότητες που έχει η Πολιτεία είναι σχετικά περιορισμένες, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να «χτίσουμε» το Ταμείο. Σήμερα το Ταμείο είναι 31,4 δις ευρώ και κάθε μήνα τα έσοδα είναι λιγότερα από τα αναμενόμενα. Δεν θα καλύψουμε όλες τις απώλειες που έχει τμήμα του πληθυσμού, σίγουρα όμως θα καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών», υπογράμμισε ο Υπ. Οικονομικών.

Σε ότι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φέτος, ενώ θα γίνει προσπάθεια για θέσπιση μόνιμης μείωσης

Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, για νέους περιορισμούς στην λειτουργία της αγοράς έχουν «κόστος» ύψους 500 εκ. ευρώ.