Υπουργείο Εργασίας: Τα τρία βήματα για την έκδοση σύνταξης

Διευκρινίσεις για την προσωρινή σύνταξη μετά τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου. Τι ισχύει για την εθνική σύνταξη και τα αναδρομικά.

Δεν επηρεάζονται όσα ισχύουν για την προσωρινή σύνταξη από τη νομοθετική ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, η οποία προβλέπει την άμεση καταβολή του ποσού της εθνικής σύνταξης σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά και αναδρομικών ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η αίτησή τους.

Αυτό διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εργασίας και διευκρινίζουν ότι το μέτρο που ανακοινώθηκε για την καταβολή ενός αριθμού εθνικών συντάξεων - και μάλιστα αναδρομικά - είναι ένα μέτρο ανακούφισης των συνταξιούχων, αλλά και άμεση εκπλήρωση μιας υποχρέωσης του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την απονομή των συντάξεων εκ των πραγμάτων θα υφίστανται τρία βήματα:

Πρώτο βήμα: 'Αμεσα μετά την κατάθεση της αίτησης, χορηγείται η εθνική σύνταξη, (όπως κλιμακώνεται ανάλογα με το χρόνο εργασίας). Γι' αυτούς που ήδη περίμεναν χορηγείται αναδρομικά, με τον τρόπο που έχει ήδη περιγραφεί. Δεύτερο βήμα: Η αίτηση για την προσωρινή σύνταξη εξακολουθεί να «τρέχει» κανονικά. Μερικούς μήνες αργότερα, ο δικαιούχος λαμβάνει την προσωρινή σύνταξη, εφόσον έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, στο επίπεδο που ήδη προβλέπεται από το νόμο. Το τρίτο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την απόφαση έκδοσης της οριστικής σύνταξης.

Όπως επισημαίνουν, το νέο πλαίσιο έχει δύο εφαρμογές, που θα αποτυπωθούν στη νομοθετική ρύθμιση, η οποία ετοιμάζεται:

Η πρώτη εφαρμογή θα αφορά σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Αυτοί θα μπουν σε μια πλατφόρμα, θα καταχωρίσουν τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ τους και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους, θα γίνει η επεξεργασία των στοιχείων τους και θα τους καταβληθεί το ποσό της εθνικής σύνταξης για όλους τους μήνες της αναμονής.

Η δεύτερη εφαρμογή αφορά σε όσους θα υποβάλουν από σήμερα αίτηση συνταξιοδότησης και θα λαμβάνουν την εθνική σύνταξη άμεσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.