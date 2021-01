Κοινωνία

Απάτη με “χρυσή λεία” σε βάρος καταστηματάρχη

Πως οι επιτήδειοι κατόρθωσαν να αρπάξουν πολλές χιλιάδες ευρώ από ιδιοκτήτρια μαγαζιού

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου δράστη, ο οποίος παραβίασε θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτριας καταστήματος στην Πάτρα και στα πλαίσια συνεργασίας της με εταιρεία του εξωτερικού της έστειλε μήνυμα, προσποιούμενος υπεύθυνο της αλλοδαπής εταιρείας.

Με το μήνυμα την "ενημέρωνε" ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρίας τροποποιήθηκε και οι καταθέσεις θα έπρεπε να γίνονται σε άλλο λογαριασμό τράπεζας του εξωτερικού.

Η παθούσα πείσθηκε από τους ισχυρισμούς των δραστών και πραγματοποίησε πληρωμή οφειλών της προς την εταιρεία.

Κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό που της είχαν υποδείξει το συνολικό ποσό των 14.397,52 ευρώ.

