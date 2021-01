Κόσμος

Πολωνία: Κύμα οργής για την απαγόρευση της άμβλωσης (εικόνες)

Τρίτη νύχτα διαδηλώσεων στους δρόμους της Βαρσοβίας

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για μια ακόμη νύχτα χθες στους δρόμους της Βαρσοβίας για να εκφράσουν την οργή τους μετά την έναρξη ισχύος ενός αμφιλεγόμενου διατάγματος που ουσιαστικά απαγορεύει την άμβλωση.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα μετά τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τετάρτη. Το διάταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της κύησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, ή εφόσον κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

«Το Σώμα μου, η Επιλογή μου» «Σκέπτομαι, νιώθω, αποφασίζω», «Η επανάσταση έχει μια μήτρα», «Έχετε αίμα στα χέρια σας», «Φοβάμαι να ζω εδώ» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα σε πλακάτ που κρατούσαν διαδηλωτές στη Βαρσοβία, όπου αρκετές χιλιάδες άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της “Απεργίας των Γυναικών” του βασικού κινήματος που διοργανώνει τις κινητοποιήσεις.

Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν μάσκες με σχέδιο ένα κόκκινο κεραυνό, το σύμβολο των ακτιβιστών υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Κάποιοι φορούσαν πράσινα κασκόλ στο λαιμό τους, το σύμβολο των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των αμβλώσεων στην Αργεντινή, που κατάφεραν να νομιμοποιήσουν την άμβλωση στη χώρα τους τον περασμένο μήνα.

Στη Βαρσοβία, η διαδήλωση τελείωσε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, μπροστά από το σπίτι του Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, του αρχηγού του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS).

Μετά από ένα «φεστιβάλ ελευθερίας» με τραγούδια, χορούς και συνθήματα, οι διοργανωτές κάλεσαν τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Την προηγούμενη μέρα, η αστυνομία συνέλαβε αρκετά άτομα που προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η Πολωνία, μια κυρίως καθολική χώρα, έχει μια από τις πλέον περιοριστικές νομοθεσίες στην Ευρώπη στο θέμα της άμβλωσης.

Σήμερα γίνονται ετησίως λιγότερες από 2.000 νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Φεμινιστικές οργανώσεις εκτιμούν όμως σε περίπου 200.000 τις αμβλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο παράνομα ή στο εξωτερικό.