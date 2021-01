Κοινωνία

Καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος μεταναστών (εικόνες)

Διερεύνηση της υπόθεσης με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι καταγγέλλει το ΚΕΕΡΦΑ.

Με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας η διερεύνηση της καταγγελίας για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος μεταναστών που κρατούνται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στο Παρανέστι Δράμας.

Για την υπόθεση θα ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία μεταναστών που υποστηρίζουν πως αστυνομικοί εισέβαλαν στους χώρους όπου κρατούνται και τους χτύπησαν. Σύμφωνα με το ΚΕΕΡΦΑ, είχε προηγηθεί διαμαρτυρία μεταναστών οι οποίοι ενώ είχαν συμπληρώσει 18 μήνες κράτησης, τους ανακοινώθηκε ότι δεν θα αφεθούν ελεύθεροι.

Φωτογραφίες: ΚΕΕΡΦΑ