Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Pfizer: Αποτελεσματικό το εμβόλιο στην βρετανική μετάλλαξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η εμβολιαστική ανοσία έναντι της νέας πιο μεταδοτικής παραλλαγής του κορονοϊού. Τι δείχνει νέα μελέτη.

Το εμβόλιο mRNA των Pfizer/BioNTech διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του απέναντι στο «βρετανικό» στέλεχος του κορονοϊού SARS-CoV-2, δείχνει μελέτη που οι ερευνητές των δύο εταιρειών παρουσίασαν στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό "Science".

Τα αντισώματα που οι επιστήμονες απομόνωσαν από τον ορό του αίματος 40 ανθρώπων, οι οποίοι είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εν λόγω εμβολίου με διαφορά 21 ημερών μεταξύ τους, ήσαν ικανά να εξουδετερώσουν το «βρετανικό» στέλεχος Β.1.1.7 (ή VOC 202012/01) του ιού. Όπως ανακοίνωσαν, η εμβολιαστική ανοσία έναντι της νέας πιο μεταδοτικής παραλλαγής του κορονοϊού είναι ανάλογη εκείνης έναντι του αρχικού στελέχους στη Γουχάν της Κίνας. Το συγκεκριμένο εμβόλιο είχε βρεθεί να είναι κατά 95% αποτελεσματικό στις δοκιμές του.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον «εγκέφαλο» της γερμανικής BioNTech Ουγκούρ Σαχίν, έλεγξαν την αποτελεσματικότητα των αντισωμάτων τόσο έναντι του αρχικού «κινεζικού» όσο και του «βρετανικού» στελέχους και βρήκαν «ελαφρώς μειωμένη», αλλά κατά βάση παρόμοια, εξουδετερωτική δράση του εμβολίου απέναντι στο πιο πρόσφατο στέλεχος. Γι' αυτό, εκτιμούν ότι το «βρετανικό» στέλεχος είναι «απίθανο να ξεφύγει» από την προστασία του εμβολίου.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν, «η προετοιμασία για μια πιθανή αλλαγή στο εμβόλιο κατά της Covid-19 είναι συνετή. Η προσαρμογή του εμβολίου σε ένα νέο στέλεχος του ιού διευκολύνεται από την ευελιξία της τεχνολογίας mRNA στα εμβόλια».