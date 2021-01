Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Καταβολή 1 δις για επιδόματα και μέτρα στήριξης

Απολογισμός για τα ποσά που πιστώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια όσων είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή 'Πρωινοί Τύποι" ο Χρήστος Σταϊκούρας:

«Την εβδομάδα που πέρασε, το Υπουργείο Οικονομικών συνέχισε να στηρίζει, με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, καταβάλλοντας συνολικά σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, του επιδόματος θέρμανσης και της στήριξης εκμισθωτών για μειωμένα μισθώματα.

Ειδικότερα:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5:

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 97.725 δικαιούχων ποσό συνολικού ύψους 268 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν λάβει τη χρηματοδοτική ενίσχυση ανέρχεται ήδη, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, σε 301.689 και αντιστοιχεί στο 80% των δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί φθάνει τα 907 εκατ. ευρώ, με τη μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο να διαμορφώνεται στα 3.006 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 327.195 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

Οι πληρωμές αυτού του κύκλου του χρηματοδοτικού εργαλείου θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Επίδομα θέρμανσης:

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 355.314 δικαιούχων ποσό συνολικού ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Η καταβολή αυτή αφορά αγορές που τιμολογήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση καταβολής, η οποία θα αφορά αγορές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Το ύψος του νέου, διευρυμένου, επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Στήριξη εκμισθωτών για μειωμένα μισθώματα:

Πιστώθηκε προχθές στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.355 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν λάβει κρατική στήριξη για τα μειωμένα ενοίκια μηνός Νοεμβρίου ανέρχεται σε 176.404, στους οποίους έχουν συνολικά καταβληθεί 19,2 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

Η Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο αποδεικνύουν έμπρακτα ότι αξιοποιούν, κατά τον βέλτιστο τρόπο και στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, μέσα και πόρους, προκειμένου οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην κοινωνία και την οικονομία να περιοριστούν και να είναι όσο γίνεται ταχύτερα αναστρέψιμες».

Επίθεση ΚΙΝΑΛ στον Χρήστο Σταϊκούρα

Σε δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη, Υπεύθυνου Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται:

«Ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε και πέτυχε να μπορούν να ενισχυθούν ως και 10 εκατ. ευρώ οι μεγάλες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, με την χθεσινή τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της χώρας, πάνω από το 50% των οποίων κόπηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 ως ‘’μη πληττόμενες’’, βρίσκονται αντιμέτωπες με:

Μειωμένους τζίρους στην αγορά που ανοιγοκλείνει

Οφειλές από τα 2 lockdown σε εφορία και ταμεία

Οφειλές σε προμηθευτές και ΔΕΚΟ

Επιπλέον, λήγει η 9μηνη αναστολή για την καταβολή δόσεων τραπεζικών δανείων και οι επαγγελματίες θα δεχθούν σύντομα τηλεφωνήματα από τα funds και τις τράπεζες για να δώσουν το 50% της-προ κορωνοϊού-δόσης, πέραν των άλλων υποχρεώσεων, τη στιγμή που:

Δεν υπάρχει νομοθετημένη προστασία της πρώτης κατοικίας και αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, με τις ως 240 δόσεις, πριν την πτώχευση ξεκινάει τον Ιούνιο, ενώ ο πτωχευτικός τον Μάρτιο

Δεν υπάρχει μακροχρόνια ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, με δυνατότητα κουρέματος 30% για όσους τηρούν τη ρύθμιση

Πέρα από την επιχορήγηση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με εκατομμύρια ευρώ, η οποία νομοθετείται την επόμενη εβδομάδα, μήπως ο κ. Σταϊκούρας έχει σκεφτεί κάτι και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;».