Lockdown - Αθλητική δραστηριότητα: τι αλλάζει από το Σάββατο

Ποιες αλλαγές φέρνουν στην αθλητική δραστηριότητα τα μέτρα που τέθηκαν απο σήμερα σε ισχύ.

Οι αλλαγές που αφορούν στην αθλητική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία ισχύουν από σήμερα Σάββατο, 30 Ιανουαρίου, έως και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, έχουν ως εξής:

Στις περιοχές με επιδημιολογική επιβάρυνση επιπέδου «αυξημένου κινδύνου» (κόκκινες) αναστέλλεται η λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

Και στις δύο διαβαθμίσεις επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επίπεδο «επιτήρησης» -κίτρινες περιοχές- και επίπεδο «αυξημένου κινδύνου» -κόκκινες περιοχές) επιτρέπονται πλέον οι αγώνες για τη Volley League γυναικών.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει σε όλη τη χώρα:

Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών:

των εθνικών ομάδων, ανδρών ή γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα. των ομάδων που μετέχουν:

στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανδρών (Super League 1 και Super League 2), στo πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών (Basket League), στο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών (Volley League), στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν:

στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας μπάσκετ γυναικών, στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας πόλο ανδρών και γυναικών, στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας χάντμπολ ανδρών και γυναικών.

Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2021.

Η λειτουργία και χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από Άτομα με Αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους.