NBA: Εξαιρετικός ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς

Εντυπωσίασε ακόμη μια φορά με τις επιδόσεις του ο "Greek Freak", όμως...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος του Μιλγουόκι, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα για τους Μπακς. Τα «ελάφια» ηττήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη από τους Πέλικανς με 131-126, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον ρεκόρ 11 νίκες-7 ήττες. Το Μιλγουόκι ήταν πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και συνήθως με διψήφια διαφορά, η οποία, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, έφτασε στο -28 (93-65). Κάπου εκεί... «αφυπνίστηκαν» οι Μπακς, αντεπιτέθηκαν και με καλάθι του Κονότον «έριξαν» τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (98-89), 32,8 δεύτερα πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν... επέτρεψαν στους Μπακς να ολοκληρώσουν την ανατροπή...

Ο "Giannis" τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους (13/20 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και 4 λάθη σε περίπου 39 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 22 πόντους για τους Μπακς, Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσαν από 16 πόντους έκαστος, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Την ίδια ώρα, οι Πέλικανς είχαν τέσσερις παίκτες που πέτυχαν τουλάχιστον 20 πόντους (Μπράντον Ίνγκραμ 28, Λόνζο Μπολ 27, Έρικ Μπλέντσο 25 και Ζάιον Ουίλιαμσον 21), με αποτέλεσμα η... πλάστιγγα να γείρει προς την πλευρά των γηπεδούχων.

Στο μεταξύ, η Γιούτα συνεχίζει την... ξέφρενη πορεία της στο ΝΒΑ, καθώς επιβλήθηκε 120-101 των Ντάλας Μάβερικς και πανηγύρισε την ενδέκατη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος των Τζαζ ήταν ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς που σημείωσε 17 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο και συνολικά 32 στον αγώνα, με αποτέλεσμα οι «Μαβς» να γνωρίσουν την τέταρτη σερί ήττα τους, παρά τους 25 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζο Ινγκλς ευστόχησε σε δύο τρίποντα στο πρώτο δωδεκάλεπτο και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην Ιστορία των Τζαζ, καθώς ξεπέρασε τον σπουδαίο Τζον Στόκτον, ο οποίος ήταν πρώτος στη σχετική λίστα με 845.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Ιντιάνα 108-105

Ουάσινγκτον-Ατλάντα 100-116

Νέα Υόρκη-Κλίβελαντ 102-81

Τορόντο-Σακραμέντο 124-126

Νέα Ορλεάνη-Μιλγουόκι 131-126

Ορλάντο-Λ.Α. Κλίπερς 90-116

Μινεσότα-Φιλαδέλφεια 94-118

Οκλαχόμα Σίτι-Μπρούκλιν 125-147

Σαν Αντόνιο-Ντένβερ 119-109

Γιούτα-Ντάλας 120-101