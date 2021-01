Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εγκυμοσύνη: “ναι” στο εμβόλιο λέει τώρα ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέβη σε αναθεώρηση της στάσης του, αίροντας επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άλλαξε τη σύσταση του την Παρασκευή, όσον αφορά τον εμβολιασμό των εγκύων κατά του κορονοϊού, αίροντας τις προηγούμενες επιφυλάξεις του και υιοθετώντας μια λιγότερο επιφυλακτική στάση, η οποία είχε δεχθεί αρκετές επικρίσεις και διαφοροποιείτο σε σχέση με την ευνοϊκή εισήγηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ.

Αρκετοί ειδικοί είχαν εκφράσει απογοήτευση για την προηγούμενη τοποθέτηση του ΠΟΥ, ο οποίος δεν συνιστούσε τον εμβολιασμό των εγκύων με τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna, παρά μόνο αν οι γυναίκες ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Η νέα τοποθέτηση του ΠΟΥ, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», είναι ότι «με βάση όσα γνωρίζουμε γι' αυτό το είδος εμβολίου, δεν έχουμε οποιονδήποτε συγκεκριμένο λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτεροι από τα οφέλη του εμβολιασμού των εγκύων γυναικών». Η νέα αυτή φρασεολογία έρχεται να ευθυγραμμισθεί εν πολλοίς με εκείνη του CDC.

Αν και τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna δεν έχουν δοκιμασθεί σε εγκύους, οι δοκιμές τοξικότητας σε ζώα δεν έδειξαν κάποιες επιβλαβείς επιπτώσεις. Επιπλέον, η τεχνολογία mRNA θεωρείται γενικά ασφαλής.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω ότι ο ΠΟΥ άλλαξε τις οδηγίες του πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η πιο ενθαρρυντική γλώσσα του ΠΟΥ παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τις έγκυες να εμβολιασθούν και να προστατευθούν από τους σοβαρούς κινδύνους της Covid-19. Αυτή η εντυπωσιακά γρήγορη αναθεώρηση του ΠΟΥ είναι καλό νέο για τις έγκυες και τα μωρά τους», δήλωσε η καθηγήτρια γυναικολογίας δρ Ντενίζ Τζέιμισον του Πανεπιστημίου Έμορι της Ατλάντα και μέλος της ομάδας ειδικών για την Covid-19 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Το Κολλέγιο είναι ένας από τους επιστημονικούς φορείς που έχουν ωθήσει τις εταιρίες Pfizer/BioNTech και Moderna να επισπεύσουν τις δοκιμές των εμβολίων τους στις έγκυες. Η Pfizer ανακοίνωσε ότι θα κάνει τέτοια δοκιμή τους επόμενους μήνες, ενώ η Moderna δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά και θα καταγράφει τις τυχόν παρενέργειες στις έγκυες που κάνουν το δικό της εμβόλιο.

Παραδοσιακά οι έγκυες εξαιρούνται από τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων και εμβολίων. Όμως, επειδή τα εμβόλια θεωρούνται εν γένει ασφαλή, η σύσταση στις έγκυες από τη δεκαετία του 1960 είναι να κάνουν τα αντιγριπικά και άλλα εμβόλια.