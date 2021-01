Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Πότε ξεκινούν τα ραντεβού για τους άνω των 75

Πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πόσα είναι τα κλεισμένα ραντεβού. Τι θα γίνει με την δεύτερη δόση του εμβολίου.

Προς το τέλος της ερχόμενος εβδομάδας θα ανοίξει η διαδικασία εμβολιασμού για τα άτομα άνω των 75 ετών, σημείωσε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στο Mega, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «στόχος είναι μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κατά βάση όσοι έχουν μεγάλη ανάγκη» προσθέτοντας ότι για προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού για τα άτομα άνω των 75 ετών.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργαντάς υπογράμμισε ότι η προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό γίνεται από την Εθνική Επιτροπή με βασικό κριτήριο το ποσοστό θνητότητας σε περίπτωση νόσησης. «Όταν ο εμβολιασμός προχωρήσει στον μαζικό πληθυσμό, τότε θα δοθεί προτεραιότητα και στους εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ και ΜΜΜ», σημείωσε.

Τέλος, όπως υποστήριξε, το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού προχωράει πολύ καλά, καθώς μέχρι στιγμής έχουν γίνει 251.000 εμβολιασμοί και τα κλεισμένα ραντεβού ανέρχονται στις 650.000 για άτομα άνω των 80 ετών. Ταυτόχρονα τρέχει ο εμβολιασμός για τους ηλικιωμένους άνω των 85 και τους υγειονομικούς. Διευκρίνισε ότι η δεύτερη δόση του εμβολίου είναι διασφαλισμένη και πως με βάση τον προγραμματισμό οι 650.000 εμβολιασμοί θα γίνουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.