Κοινωνία

Ποιο lockdown; Ίδια η κίνηση με πέρσι στους δρόμους! (πίνακες)

Τι δείχνουν και για ποιους δρόμους τα δεδομένα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Εντυπωσιακά είναι τα συγκριτικά κυκλοφοριακά δεδομένα που κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το πώς κυμάνθηκε η κίνηση το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, που όμως η χώρα δεν ήταν σε καθεστώς lockdown.

Με βάση τα στοιχεία τα οποία συνέλεξαν οι συγκοινωνιολόγοι του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας από 1000 σημεία μέτρησης η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, ήταν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, που δεν εφαρμόζονταν μέτρα περιορισμού για την πανδημία, εξηγώντας έτσι για πολλούς και την έξαρση των κρουσμάτων που οδήγησε στην λήψη νέων μέτρων πυο ισχύουν απο σήμερα,

Ειδικότερα διαπιστώθηκε αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 0,5 % μεταξύ της 4ης εβδομάδας του φετινού Ιανουαρίου και της 4ης εβδομάδας του Ιανουαρίου του 2020.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή της κίνησης την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος μήνα που άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδας, διαπιστώθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 0,3%, με εξαίρεση κάποιες οδικές αρτηρίες που υπάρχει πάντα κυκλοφοριακός φόρτος όπως ο Κηφισός, η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Μεσογείων όπου η αύξηση είναι, κατά μέσο όρο, της τάξης του 5%.

Όπως σημειώνεται απο την Περιφέρεια Αττικής, "Προτεραιότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας είναι η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και η αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας στην Αττική. Σ΄αυτό το πλαίσιο, εκτός των τακτικών προληπτικών αλλά και κατασταλτικών εργασιών στις οποίες προβαίνουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της (συντηρήσεις και ανακατασκευές οδοστρωμάτων , αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, συντήρησης Φωτεινής σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμου κοκ), πολύ μεγάλη προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη , μέσω της παρακολούθησης της ροής και της εξέλιξης της κυκλοφορίας από το σύγχρονο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες της Αττικής ανά πάσα στιγμή μπορούν να γνωρίζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στις σημαντικότερες αρτηρίες της πρωτεύουσας".

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης επισημαίνει σχετικά: "Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο τεχνολογίας με στόχο την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Όλα τα χρήσιμα στοιχεία που καταγράφονται στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας από τους συγκοινωνιολόγους μας, διαβιβάζονται στο αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών, προς αξιοποίηση. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και να μεριμνούμε για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους".