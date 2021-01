Παράξενα

Κορονοϊός: drive through rapid test… καβάλα στο γαϊδούρι! (εικόνες)

Αν μη τι άλλο πρωτότυπο το “όχημα” που χρησιμοποίησαν οι κάτοικοι του μικρού χωριού.

Αυτό κι αν ήταν drive through rapid test...

Πολίτες στο χωριό Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, έφτασαν ενώπιον του κλιμακίου του ΕΟΔΥ… καβάλα στο γαϊδούρι… και καβάλα στο γαϊδούρι έκαναν και το τεστ για τον κορονοϊό!

Γιατί στα χωριά μας - πάνω από όλα - τηρούμε τις παραδόσεις, ακόμα και στον κορονοϊό...

Πηγή: ilialive.gr