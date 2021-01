Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση για την μειονότητα στην Θράκη

Τι υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, την οποίαν επιμένει να αποκαλεί τουρκική.

Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για καταπίεση της μειονότητας της Δυτικής Θράκης με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αγνοεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το παραπάνω ανήρτησε στη σελίδα του στο Twitter το τουρκικό ΥΠΕΞ, γράφοντας χαρακτηριστικά:



«Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης αγωνίζονται για περισσότερα από 30 χρόνια για την αναγνώρισης της τουρκικής ταυτότητας τους. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέρ της μειονότητας δεν έχουν εφαρμοστεί επί σειρά ετών. Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των ομοεθνών μας στους δίκαιους αγώνες τους».

Η δημοσίευση συνοδεύεται με μία φωτογραφία που γράφει «29 Ιανουαρίου Δυτική Θράκη Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».