Σάλος για την νηπιαγωγό που άφησε κοριτσάκι στο κρύο (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το ντοκουμέντο με τις σπαρακτικές φωνές της μικρής. Τι λέει η γυναίκα που απαθανάτισε την σκηνή. Παρέμβαση της Υπ. Παιδείας.

Σοκ έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Χαλκίδας το βίντεο μιας τετράχρονης μαθήτριας να εκλιπαρεί μέσα στο κρύο, καθώς - σύμφωνα με μαρτυρίες - μια νηπιαγωγός, την άφησε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου για να την τιμωρήσει.

Μάταια το κοριτσάκι εκλιπαρούσε για να το αφήσει η νηπιαγωγός να μπει μέσα στην αίθουσα. Μια μητέρα η οποία περνούσε τυχαία από το σημείο, άκουσε τα ουρλιαχτά της μικρής και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της.

«'Έτρεμα, φαντάστηκα πως θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί, το είδα γονατισμένο να ακουμπάει το τζάμι και να παρακαλεί να μπει μέσα στην ουσία», λέει στον ΑΝΤ1 η Ιωάννα Μπαρουσάκη. Η γυναίκα μάλιστα, μπήκε μέσα στην τάξη και ζήτησε το λόγο από την νηπιαγωγό. Όμως σύμφωνα με τη μαρτυρία, η νηπιαγωγός της απάντησε πως το έκανε για να τιμωρήσει το κοριτσάκι, επειδή ήταν άτακτο. Όπως λέει η Ιωάννα Μπαρουσάκη, «μου είπε ότι “δεν μπορώ να το κάνω καλά” και “έχω πρόβλημα” και “για να προστατέψω τα άλλα παιδιά έκανα αυτή την ενέργεια”».

Τα παιδιά που βρίσκονταν εκείνη την στιγμή στην τάξη, παρακολουθούσαν τρομοκρατημένα την συμμαθήτρια τους να κλαίει έξω από την πόρτα. Όπως δηλώνει η μητέρα ενός συμμαθητή του 4χρονου κοριτσιού, μεταφέροντας όσα της είπε το παιδί της, «Μου λέει “άκουγα το κοριτσάκι που ούρλιαζε κι εγώ έκλεινα τα αφτιά μου, όπως κι άλλα παιδιά μέσα στην τάξη”. Eίχαν πανικοβληθεί».

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο και τον σάλο που προκλήθηκε, υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, «κινητοποιήθηκε αμέσως ο διοικητικός μηχανισμός της εκπαίδευσης και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Επικοινώνησα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζήτησα να διερευνηθεί σε βάθος κάθε πτυχή της καταγγελίας».