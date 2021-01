Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: διεθνής αναγνώριση για το ψηφιακό ραντεβού εμβολιασμού (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το καινοτόμο πρόγραμμα, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον άλλων χωρών.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων τεχνοκρατών έχει προκαλέσει ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού για τα ραντεβού των πολιτών, προκειμένου να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού, εύκολα και χωρίς καθυστέρηση

Η αξιοποίηση της καινοτομίας και της έξυπνης τεχνολογίας βάζει τη χώρα μας στο διεθνή χάρτη των ψηφιακών συστημάτων.

Τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναμένεται να συνεργαστούν το επόμενο διάστημα με Ευρωπαίους ομολόγους τους, προκειμένου να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους για τον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας του ελληνικού ηλεκτρονικού ραντεβού για εμβολιασμό κατά του COVID-19.

Δείτε τις δηλώσεις στον ΑΝΤ1 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη: