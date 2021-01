Κοινωνία

Μεταφορά κοκαΐνης μέσα σε λούτρινο αρκουδάκι (βίντεο)

Το αρκουδάκι ήταν ο «δούρειος» ίππος για να φτάσει η κοκαΐνη στην Μύκονο...

Της Δώρας Βογιατζάκη

Το λούτρινο αρκουδάκι δεν προοριζόταν για δώρο. ‘Ηταν ο «δούρειος» ίππος για να φτάσει η κοκαΐνη στην Μύκονο.

Τη διανομή της στα στέκια του νησιού σταμάτησε, ωστόσο, η Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου που είχε στήσει καρτέρι στο λιμάνι περιμένοντας έναν 42χρονο άνδρα με το παρατσούκλι «’Αρης» και μία 32χρονη ξανθιά γυναίκα για τους οποίους υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούν συστηματικά ναρκωτικά.

Το ζευγάρι έφτασε χθες βράδυ με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά. Το «ναρκο-αρκουδάκι» , το οποίο περιείχε περίπου 350 γραμμάρια κοκαΐνη, είχε στις αποσκευές της η 35χρονη , η οποία όπως είπε στα στελέχη του Λιμενικού , ανέλαβε τη μεταφορά του έναντι 600 ευρώ, τα οποία μάλιστα είχε επίσης πάνω της.

Η διακίνηση ναρκωτικών φαίνεται ότι δεν σταματάει ούτε τους χειμερινούς μήνες στο κοσμοπολίτικο νησί με τα μέλη των κυκλωμάτων να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους μεταφοράς και αποθήκευσης των παράνομων ουσιών.

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου έχουν εντοπίσει το τελευταίο εξάμηνο ναρκωτικά σε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, θαμμένα σε χωράφι, κρυμμένα σε χρωματιστά μπαλόνια, ακόμα και σε μία ηλεκτρική κουζίνα.