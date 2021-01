Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν έχει λόγους να φοβάται έναν διάλογο με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις διερευνητικές επαφές και για το ενδεχόμενο νέων περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας.

Το σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα σήμερα, διπλωματικά και αμυντικά θωρακισμένη με συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έχει λόγους να φοβάται ένα διάλογο με την Τουρκία με βάση το Διεθνές Δίκαιο, εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα προσέρχεται με αυτοπεποίθηση σε αυτόν, καθώς μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.

Ερωτηθείς για τις διερευνητικές μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, αποσαφήνισε εκ νέου ότι οι επαφές δεν είναι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ορισμένη ημερομηνία λήξεως, τονίζοντας πως το ζήτημα είναι εάν θα βρεθούν σημεία σύγκλισης για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Εστιάζοντας στον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως στη συνάντηση αυτή «πιάσαμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει», επισημαίνοντας πως από την αρχή άλλωστε η Ελλάδα είχε θέσει ως κριτήριο για τη διεξαγωγή των επαφών αυτών μια αποκλιμάκωση σε βάθος χρόνου και την αποχή από προκλητικές ενέργειες. «Δεν έλειψαν, βέβαια, μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά, σε γενικές γραμμές, επικράτησε μια σχετική ηρεμία "επί του πεδίου", η οποία επέτρεψε να αποδεχθούμε την πρόσκληση της τουρκικής πλευράς αρχικά και να συμφωνήσουμε στη συνέχεια στη διεξαγωγή ενός νέου γύρου στην Αθήνα, στο εγγύς μέλλον» σκιαγράφησε. Ωστόσο, διαμήνυσε ότι η αποκλιμάκωση θα πρέπει να είναι διαρκής και παρατήρησε ότι το σημείο αυτό περιέχεται εξάλλου και στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι διερευνητικές δεν έχουν συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων στην Τουρκία δεν έχει αποκλειστικό χρονικό ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, αναφέροντας πως δεν αρκεί η Τουρκία να επιδείξει καλή «διαγωγή» μόνο μέχρι τότε προκειμένου να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν αυτοαναιρούμενη, συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ως ενδεχόμενο. «Σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε την Τουρκία. Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι η Τουρκία να συμπεριφέρεται ως ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους κανόνες ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ γειτονικών κρατών, καθώς και το Διεθνές Δίκαιο» προσδιόρισε με σαφήνεια. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, εφόσον η Τουρκία απόσχει από νέες προκλήσεις και εκπληρώσει ορισμένα θεμελιώδη κριτήρια, που έχουν τεθεί για το σύνολο των υποψηφίων κρατών που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή της προοπτική. Σε τελική ανάλυση, επισήμανε, εναπόκειται στην Τουρκία να αδράξει την ευκαιρία που της δίνεται και να φέρει εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της ευρωπαϊκής της πορείας.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολική της Κρήτης, επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, οπουδήποτε στην επικράτεια και οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική αναφορά στο casus belli από την τουρκική πλευρά. Διαμήνυσε ότι δεν είναι αποδεκτό, στον 21 ο αιώνα, η Τουρκία να συνεχίζει να σκέπτεται και να εκφράζεται με τη λογική των κανονιοφόρων κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων της διεθνούς συμπεριφοράς, όπως αυτοί ορίζονται από τον Χάρτη του OHE. «Το ζήτημα αυτό, το οποίο φαίνεται ότι ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θέλουν να παραβλέπουν, το θέτω μετ' επιτάσεως σε όλες τις επαφές μου. Όπως για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, με Ευρωπαίους αξιωματούχους και με τον γενικό γραμματέα του NATO» επισήμανε.

Κληθείς να απαντήσει για την πολιτική της νέας αμερικανικής κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας, είπε πως τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν θα δοθεί λευκή επιταγή. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη δήλωση του νέου Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ότι εφόσον χρειασθεί θα επιβληθούν και άλλες κυρώσεις για τους S-400. Επιπροσθέτως, ο κ. Δένδιας συγκράτησε «την αρκετά σκληρή δήλωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών» για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπληρώνοντας ότι ουδείς έχει αυταπάτες.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με τις αραβικές χώρες, αλλά και το Ισραήλ, όπου θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και την προσεχή υπογραφή συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία για την αμυντική συνεργασία. Υπό το πρίσμα αυτό, ανακοίνωσε ότι τη μεθεπόμενη προγραμματίζεται διευρυμένη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή της Κύπρου, καθώς και χωρών της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία).

Εξίσου, αναφέρθηκε και στη σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία και τη Ρωσία.