Κόσμος

Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες κι ένας σωρός από σίδερα που έγιναν τα οχήματα, στη Ρωσία.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ακόμα έντεκα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με μίνι μπας στην κεντρική Ρωσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Συζράν, στην νοτιοανατολική Ρωσία.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι, το φορτηγό βγήκε εκτός πορείας, πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στο μικρό λεωφορείο.

Για το περιστατικό ξεκίνησε ποινική έρευνα.

Δεν έχει γίνει σαφές αν οι οδηγοί ήταν μεταξύ των θυμάτων.