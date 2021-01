Πολιτική

Στο κτήμα Τατοΐου η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υπουργός Πολιτισμού υποδέχθηκε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο κτήμα Τατοΐου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το κτήμα Τατοΐου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης που συντελούνται εκεί.

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχτηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία, μαζί με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων Μαρία Μερτζάνη, την τμηματάρχη Μελετών της Διεύθυνσης Μαρία Αργυροπούλου και τους συντηρητές Ιωάννη Ματαράγκα και Αλέξανδρο Λέκκα, την ξενάγησαν στους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος και της παρουσίασαν ενδεικτικά μερικά από τα ευρήματα τα οποία ευρίσκονται σε φάση συντήρησης. Συζήτησαν, επίσης, την οικονομική προοπτική της ανάπτυξης αγροτικών χρήσεων μέσα στο κτήμα, ανάπτυξη που θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα του κτήματος Τατοΐου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των εργασιών, υπογραμμίζοντας την σημασία του έργου για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Τόνισε, επίσης, το συμβολικό νόημα της απόδοσης του κτήματος στους πολίτες, ως χώρο γνώσης, αισθητικής καλλιέργειας και αναψυχής.