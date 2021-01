Αθλητικά

ΑΕΛ - Βόλος: Όλα... μηδέν στη Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνον ο... αέρας "ενόχλησε" τα δίχτυα στο Αλκαζάρ.

Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το θεσσαλικό ντέρμπι στο Στάδιο Αλκαζάρ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Βόλο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Από ένα ημίχρονο είχαν οι δυο ομάδες, με τους «βυσσινί» να παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και τους Βολιώτες να χάνουν έδαφος στη μάχη για την είσοδο στην εξάδα.

Μέτριο το πρώτο ημίχρονο, με τις φάσεις μπροστά στις δυο εστίες να είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ένα σουτ του Φιορίν Ντουρμισάι από καλή θέση στο 19’ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπόρις Κλέιμαν ενώ επτά λεπτά μετά την ίδια τύχη είχε και το πλασέ του Τάσου Δουβίκα στην άλλη περιοχή. Στο 43’, από κοντά ο Ζουλιάν Μπαρτόλο πλάσαρε αδύναμα, με τον Βλάντιμιρ Μπάγιτς να μπλοκάρει εύκολα.

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος. Το σουτ του νεοαποκτηθέντα Ενίς Μπεν-Χατίρα δε βρήκε στόχο στο 48’ αλλά στο 60’, ο Κλέιμαν έδιωξε πολύ δύσκολα σε κόρνερ το φάουλ του Ματίας Ακούνια. Στην προσπάθειά του, μάλιστα, ο Ισραηλινός τερματοφύλακας χτύπησε με το κεφάλι στο δοκάρι. Τη σπουδαιότερη φάση στο παιχνίδι, πάντως, δημιούργησαν κι έχασαν οι φιλοξενούμενοι: στο 85’ ο Δουβίκας βγήκε απέναντι στον Μπάγιτς, ωστόσο ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ βγήκε νικητής στη μονομαχία κρατώντας το 0-0 ως το τέλος.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Μπάγιτς, Τσόσιτς (46’ Χουσίνο), Ζίζιτς, Μιχαήλ (46’ Καρανίκας), Μπέρτος, Μιλοσάβλιεβιτς, Νικολιάς, Κολομπίνο, Πινακάς (46’ Μπεν-Χατίρα), Ακούνια (88’ Τρούγιτς), Ντουρμισάι (63’ Μουκαντζό).

ΝΠΣ Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Μήτογλου, Γκρίλο, Τέκιο, Φεράρι, Τσοκάνης, Ριένστρα, Ρενάτο (58’ Περέα), Μαρτόλο, Μαρτίνες, Δουβίκας.