Πολιτική

Μητσοτάκης: κάνουμε πράξεις τις δεσμεύσεις μας προς τους πληγέντες από τον “Ιανό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην Καρδίτσα, για την πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρών κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη θεομηνία του Ιανού αποφασίσαμε ότι πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε διαφορετικά. Ότι ήταν αδύνατο να κινηθούμε με τους συνηθισμένους ρυθμούς της Ελληνικής διοίκησης και αποδείξαμε στους εαυτούς μας, αλλά και στους πολίτες ότι, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, ένα πράγμα δεν ακούσαμε και αυτό είναι: «που είναι το κράτος», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προ μηνών, στην Καρδίτσα. Τόνισε δε ότι οι αρχές με τις οποίες κινείται η κυβερνητική δράση είναι: «Συντονισμός, ταχύτητα, καινοτομία στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος, διαφάνεια και λογοδοσία. Επιμένουμε πολύ σε αυτές τις αρχές, συνθέτουν τις αξίες πάνω στις οποίες κινηθήκαμε για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι: «Ο Ρωμαίος Θεός Ιανός όπως γνωρίζετε είχε δύο πρόσωπα. Πριν από τέσσερις μήνες μας έδειξε το άσχημο, το σκληρό του πρόσωπο και δεν θα ξεχάσω όταν επισκέφθηκα την περιοχή τρεις μέρες μετά την πρωτοφανή θεομηνία, τις εικόνες που αντίκρισα. Αλλά κυρίως τη θλίψη, την απαισιοδοξία, το άγχος, την ανασφάλεια την οποία εισέπραξα από τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, ο Ιανός μας δείχνει το καλύτερο πρόσωπό του. Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μπορώ, όμως, να εισπράξω, ότι η κυβέρνηση, όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τρεις αναπτυξιακές παρεμβάσεις:

Στη σημασία του Ε65 για την ευρύτερη περιοχή

Στη βιώσιμη Γεωργία, με πράσινο αποτύπωμα: «Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα το νερό, πρέπει να έχουμε συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη διαδικασία άντλησης αλλά και αξιοποίησης του νερού, έτσι θα μειώσουμε συνολικά το αποτύπωμα και έτσι θα έχει και τελικό όφελος ο αγρότης, γιατί θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μεγάλο ενδιαφέρον «που δείχνουμε συνολικά ως κυβέρνηση για την ορεινή Ελλάδα. Και η προσέγγιση, ότι ο Τουρισμός μας δεν είναι όνο τουρισμός που αφορά τα νησιά μας, τη θάλασσα μας, το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι τουρισμός 365 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να αξιοποιούμε τις ομορφιές του ορεινού μας πλούτου και να συνδέουμε το τουριστικό μας προϊόν με ποιοτική αγροτική παραγωγή, με την έννοια της ελληνικής κουζίνας, με την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό αποτελεί για μένα μία πρώτη προτεραιότητα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην πανδημία και στις κυβερνητικές αποφάσεις: «Δυστυχώς, ξέρετε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας με πρώτη και πιο σημαντική την Περιφέρεια Αττικής αναγκαστήκαμε να βάλουμε περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμπορίου, γιατί αυτό μας υπέδειξαν οι ειδικοί. Ισορροπούμε σε μία πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης πανδημίας και έχουμε ευτυχώς -να χτυπήσω ξύλο- ακόμα τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και από την άλλη συντήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία, αξιολογούμε συνέχεια τα δεδομένα και έχουμε επιλέξει μία πολιτική αναπροσαρμογών, έτσι ώστε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω», τόνισε ζητώντας από τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων.

«Θα ζητήσω και εδώ στη Θεσσαλία από όλους τους δημάρχους, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή, τηρούμε τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς, αποφεύγουμε -το τονίζω αυτό ειδικά- τις συναντήσεις στα σπίτια, γιατί εκεί βγάζουμε τις μάσκες, μπορεί να πιούμε και κανένα ποτηράκι παραπάνω πάνω στο φαγητό, εκεί έχουμε πολλές εστίες διασποράς του COVID-19. Για να βγούμε όλοι γεροί από αυτή την περιπέτεια, να τρέξουν τα προγράμματα εμβολιασμού έτσι ώστε όταν με το καλό έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει αυτή την περιπέτεια οριστικά πίσω μας», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Χρήστος Τριαντόπουλος, ανέπτυξε τον συνολικό σχεδιασμό που ακολούθησε η κυβέρνηση για την στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία κινήθηκε η κρατική μηχανή για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης και την αποκατάσταση των ζημιών. «Μετά από καταστροφές 100 φορές μικρότερες σε ένταση από τον Ιανό μέναμε στις ανακοινώσεις από την πλευρά προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή η κυβέρνηση δεν έμεινε στις εξαγγελίες. Μέσα σε τέσσερις μήνες δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν τέτοια αποκατάσταση», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

«Επιτελέσθηκε ένα μικρό θαύμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Καρδιτσιωτών», είπε στη δική του παρέμβαση ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και αντέδρασε αμέσως», ανέφερε ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης, ο Δήμαρχος Παλαμά, Γιώργος Σακελλαρίου, ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη, ενώ ο Δήμαρχος Σοφάδων, Θάνος Σκάρλος, ανέφερε ότι «για πρώτη φορά μετά από ενα τοσο μεγαλο συμβάν τα αντανακλαστικά μιας κυβέρνησης ηταν τοσο γρήγορα». Ο Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς ζητώντας να ισχύσει και για τους ορεινούς δήμους ότι ισχύει για τα νησιά με την αποστολή κινητών μονάδων ενώ ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του Τουρισμού.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κατά την παρέμβασή του σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι από τις ελάχιστες φορές που στη δημόσια διοίκηση συνεργάστηκαν αρμονικά τόσες πολλές διοικητικές δομές», θυμίζοντας ότι τα έργα για τις καταστροφές του 2018, στην Αθήνα, άρχισαν το 2020. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Πρωθυπουργό επιστρέφοντας με το ελικόπτερο μετά την επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές να λέει στον Γιώργο Καραγιάννη, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και σε εμένα: Βρείτε ένα τρόπο να ξεκινήσουν αμέσως τα έργα». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, επεσήμανε πως έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για τη στήριξη των ορεινών δήμων ενώ ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, υπενθύμισε ότι δεν ψηφίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ο εκπρόσωπος των Αγροτών και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, Σάκης Μαρκινός, τόνισε ότι «αυτό που έχει συμβεί εδώ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Περιμέναμε συνήθως ένα και ενάμιση χρόνο να πάρουμε αποζημιώσεις», ανέφερε θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της άρδευσης για να δοθεί λύση στο πρόβλημα της περιοχής ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Κώστας Ζυγογιάννης, σημείωσε ότι: «είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, που Πρωθυπουργός ήσασταν εσείς».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και έλαβαν το λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, έξι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Κώστας Ζυγογιάννης καθώς και ο εκπρόσωπος των Αγροτών, Σάκης Μαρκινός. Ακόμη, το παρών έδωσαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

To κυβερνητικό κλιμάκιο που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό αποτελείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο - Παναγιώτη Λιβανό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο κέντρο της Καρδίτσας

Σε συζήτησή του με επιχειρηματία του κλάδου της εστίασης, στην Καρδίτσα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος και στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Είπε δε ότι θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες στήριξης. «Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος που έχει χτυπηθεί πιο πολύ από όλους είναι ο κλάδος της εστίασης και της διασκέδασης. Και αυτό είναι κάτι που το λαμβάνουμε υπόψη συνέχεια και στα μέτρα στήριξης, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει κατευθυνθεί στον δικό σας κλάδο. Βέβαια και σε αυτούς οι οποίοι έδειξαν πραγματική μείωση τζίρου. Και είμαστε εδώ, όταν τελειώσει η κρίση -και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα- να κάνουμε και το συνολικό ταμείο. Και ό,τι παραπάνω χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε ειδικά για τον κλάδο. Πλησιάζουμε αν όλοι προσέξουμε, σιγά-σιγά προς το τέλος αυτής της περιπέτειας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη διάρκεια της περιοδείας στο κέντρο της Καρδίτσας, άκουσε και τις ανησυχίες των εμπόρων, που πλήττονται από τα μέτρα για την πανδημία και ανέφερε ότι έχουν κρατηθεί ταμειακές εφεδρείες στήριξης. «Όταν με το καλό μπορέσει να ανοίξει συνολικά η αγορά, θα μπορέσει και πάλι να στηριχθεί η κατανάλωση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι συνολικά για τον κλάδο. Βλέπω συνέχεια τα στοιχεία μαζί με το Υπουργείο και γι’ αυτό και έχουμε κρατήσει και ταμειακές εφεδρείες, γιατί δεν ξέρουμε πόση ακριβώς διάρκεια θα έχει ακόμα αυτή η περιπέτεια, για να καταφέρουμε να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Ώστε όταν επανέλθετε στην κανονικότητα, να μπορείτε να ξανά ανοίξετε και να επιβιώσετε. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στάση σε Βιομηχανία Ξυλείας που υπέστη εκτεταμένη ζημιά

Αμέσως μετά από την αναχώρησή του από τα Τρίκαλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε στάση στη Βιομηχανία Ξυλείας «M PALLET», η οποία είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από το πέρασμα του «Ιανού». Πρόκειται για επιχείρηση με έμφαση στην ανακύκλωση και την αξιοποίηση των υπολειμμάτων ξυλείας. Κατά την είσοδό του ο Πρωθυπουργός στάθηκε σε μία παλέτα στην οποία ήταν τοποθετημένες φωτογραφίες που αποτύπωναν το μέγεθος της καταστροφής ενώ οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης παρουσίασαν το πώς η βιοτεχνία κατάφερε να ορθοποδήσει.

«Όταν είδαμε το μέγεθος της καταστροφής, δεν σας κρύβω ότι ταρακουνηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, αλλά δημιουργήσαμε μία διυπουργική δομή και με τη στήριξη της Περιφέρειας και των Δήμων και ο σκοπός μας από την πρώτη στιγμή ήταν να εκταμιεύσουμε τις βοήθειες προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αγρότες, σωστά κοστολογημένα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να δημιουργούμε τώρα μία μόνιμη δομή -και αυτής της προσπάθειας προΐσταται ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τον γενικό συντονισμό της πρωτοβουλίας- για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μελλοντικές φυσικές καταστροφές με την ίδια ταχύτητα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω, ότι το ξέρει καλά και η Περιφέρεια, είχαμε φτάσει στο σημείο στο Υπουργείο, να εκταμιεύουμε αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές του ‘15 του ‘16 του ‘17. Και προφανώς μία επιχείρηση είναι αδύνατον να μην πάρει την όποια κρατική αρωγή δικαιούται γρήγορα. Πολύ απλά δεν θα επιβιώσεις», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός, επιθεώρησε, επίσης, την πορεία των εργασιών στον ποταμό «Καράμπαλη» και παρακολούθησε μέρος των εργασιών που γίνονται αυτό το διάστημα, ενώ ολοκληρώνοντας την περιοδεία του επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Ε65, στο ύψος της Ξυνιάδας, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, την πρόοδο του συνολικού έργου και για τα κομμάτια που απομένουν προς ολοκλήρωση. Παρόντες, πέρα από το κυβερνητικό κλιμάκιο που συνόδευε τον Πρωθυπουργό στην περιοδεία του σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την ευρύτερη περιοχή η οποία θα ωφεληθεί σημαντικά από την κατασκευή του Ε65.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της σύσκεψης:

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές κύριοι Δήμαρχοι.

Κυρίες και κύριοι,

ο Ρωμαίος Θεός Ιανός όπως γνωρίζετε είχε δύο πρόσωπα. Πριν από τέσσερις μήνες μας έδειξε το άσχημο, το σκληρό του πρόσωπο και δεν θα ξεχάσω όταν επισκέφθηκα την περιοχή τρεις μέρες μετά την πρωτοφανή θεομηνία, τις εικόνες που αντίκρισα. Αλλά κυρίως τη θλίψη, την απαισιοδοξία, το άγχος, την ανασφάλεια την οποία εισέπραξα από τους κατοίκους της Θεσσαλίας.

Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, ο Ιανός μας δείχνει το καλύτερο πρόσωπό του. Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μπορώ, όμως, να εισπράξω, ότι η κυβέρνηση, όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα πέραν των Υπουργών, οι οποίοι έσκυψαν πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, να ευχαριστήσω ειδικά τους Γενικούς Γραμματείς, τον Γιώργο Καραγιάννη, τον Δημήτρη Σκάλκο, αλλά ειδικά τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στον οποίο η Καρδίτσα και όλη η Θεσσαλία οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι ασχολήθηκε νυχθημερόν με τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μετρήσιμα καταρχάς, δεν θα επαναλάβω τα ποσά τα οποία έχουν εκταμιευθεί, αλλά νομίζω τα εισπράττει κάνεις και σε αυτό το κλίμα της συγκρατημένης αισιοδοξίας, το οποίο βλέπω να αντανακλάται και σήμερα σε αυτή την αίθουσα.

Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη θεομηνία του Ιανού αποφασίσαμε ότι πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε διαφορετικά. Ότι ήταν αδύνατο να κινηθούμε με τους συνηθισμένους ρυθμούς της Ελληνικής διοίκησης και αποδείξαμε στους εαυτούς μας, αλλά και στους πολίτες ότι, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, ένα πράγμα δεν ακούσαμε και αυτό είναι: «που είναι το κράτος».

Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρών κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Και αυτό το αποδείξαμε και έμπρακτα με τη διαχείριση της περιπέτειας, της πρωτοφανούς θεομηνίας του Ιανού. Καλός συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων, ομαδική δουλειά, επιμένω πάρα πολύ πάντα σε αυτό, είμαστε όλοι μία ομάδα, όλοι μαζί θα πετύχουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Δεν πρόκειται να ξεχωρίσει κάποιος εις βάρος κάποιου άλλου, είναι κάτι στο οποίο επιμένω ιδιαίτερα. Ταχύτητα. Να σκεφτούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, όπως σας είπα, δεν είμαστε δέσμιοι προηγούμενων καταστάσεων, πόσω μάλλον όταν κληρονομούμε κανονιστικά πλαίσια τα οποία δεν δουλεύουν. Ο Χρήστος είχε δίκιο, υπέγραφε αποφάσεις αποζημιώσεων από το ‘15 και από το ‘16. Δεν μπορεί, όμως, ο επιχειρηματίας να περιμένει 5 χρόνια για να πάρει την ενίσχυση που το κράτος του οφείλει.

Συντονισμός, λοιπόν, ταχύτητα, καινοτομία στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος, διαφάνεια και λογοδοσία. Επιμένουμε πολύ σε αυτές τις αρχές, συνθέτουν τις αξίες πάνω στις οποίες κινηθήκαμε για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω, επίσης, να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Ανδρέα Λυκουρέντζο, διότι και ο ΕΛΓΑ κινήθηκε πέρα και πάνω από τις προσδοκίες. Για όσους θυμούνται προεκλογικές μου παρουσίες στη Θεσσαλία, είχαμε μιλήσει τότε και είχαμε επισημάνει την ανάγκη να αλλάξει ο βασικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Και ήδη κάναμε πρώτες τροποποιήσεις, οι οποίες απέδωσαν. Και σε συνεννόηση με τον Ανδρέα και με τον Σπήλιο Λίβανο, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε ακόμα νέες καινοτομίες, τις οποίες θέλουμε να εισάγουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, γιατί πολύ απλά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν.

Και θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Βεβαίως είναι και ζήτημα χρημάτων. Και δεν διστάσαμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να υποστηρίξουμε τη Θεσσαλία να ξεπεράσει αυτή τη θεομηνία. Κάναμε και κάτι ακόμα όμως, φροντίσαμε όχι απλά να επουλώσουμε τις πληγές, αλλά να διορθώσουμε και διαρθρωτικές αδυναμίες.

Ο Κώστας Αγοραστός έκανε εξαιρετική δουλειά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έκανε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Περιφέρεια, τις άμεσες παρεμβάσεις, τις άμεσες διορθωτικές κινήσεις και στη συνέχεια έρχεται και παρεμβαίνει το Υπουργείο για να μπορέσει να αναλάβει τα βαρύτερα έργα υποδομών. Με απασχολεί ιδιαίτερα και το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό, με τον Γενικό Γραμματέα και γι’ αυτό και δρομολογήσαμε αυτή τη λύση με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε τις πολλές μικρές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα ορεινά δίκτυα, ειδικά στην Αργιθέα, που έχει πληγεί περισσότερο χωρίς να είμαστε δέσμιοι των ρυθμών του παρελθόντος.

Και γι’ αυτό και επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο και θα ξαναφτιάξουμε τις υποδομές καλύτερα από ό,τι ήταν. Και θα τις ξαναφτιάξουμε καλύτερα από ό,τι ήταν και θα βρούμε και την ευκαιρία να σχεδιάσουμε και το Υπουργείο δρομολογεί -εξάλλου υπάρχουν τέτοιοι πόροι- και την υποστήριξη των δασικών, την ενίσχυση των δασικών αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μία τέτοια καταστροφή.

Φυσικές καταστροφές θα έχουμε και πάντα θα υπάρχουν καιρικά φαινόμενα τα οποία κάποια ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να τα προβλέπουμε και ξέρουμε ότι με την Κλιματική αλλαγή θα γίνονται πιο έντονα. Γνωρίζουμε όμως πια, και το γνωρίζετε καλά που είναι οι αδυναμίες και αυτές θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε. Γιατί εκεί ακριβώς έρχεται και ενώνεται η υποχρέωση της πολιτείας να παρεμβαίνει ανακουφιστικά βραχυπρόθεσμα και να μπορέσει να στηρίξει τους αγρότες με τις γρήγορες αποζημιώσεις, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές να ξαναφτιαχτούν, τις επιχειρήσεις να ξανασταθούν στα πόδια τους. Και βέβαια την τοπική κοινωνία, με παρεμβάσεις στις υποδομές, για να βελτιωθεί καταρχάς η προσβασιμότητα και να γίνουν οι άμεσες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Αυτό, όμως, έρχεται και τέμνεται με τις πιο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας μία μεγαλύτερη προοπτική και μία ελπίδα κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι υπάρχει μέλλον, γιατί μέλλον υπάρχει εκεί που υπάρχουν καλές δουλειές.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, να κάνω μία αναφορά σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την προσβασιμότητα. Και αφορά και την Καρδίτσα και είναι ο Ε65. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα Τρίκαλα και να ανακοινώσουμε και επίσημα, ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί, γιατί καταφέραμε, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε αυτό το έργο και να μπορέσει να γίνει πράξη. Και αυτό αφορά όλη τη Δυτική Θεσσαλία, όχι μόνο τα Τρίκαλα. Αφορά πολύ και την Καρδίτσα, διότι έτσι βελτιώνεται η προσβασιμότητα προς βορρά.

Η δεύτερη παρέμβαση που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και χαίρομαι που την έθιξαν και Δήμαρχοι αλλά και ο εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα εγγειοβελτιωτικά έργα. Αποτελεί για μένα πρώτη προτεραιότητα. Το επαναλαμβάνω, πρώτη προτεραιότητα. Ο Κώστας Σκρέκας είχε κάνει μία εξαιρετική δουλειά ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία κληροδότησε στο Υπουργείο και είμαι σίγουρος ότι με τη νέα του ιδιότητα θα εξακολουθεί να την παρακολουθεί, το ΣΔΙΤ των Αγροτικών Υποδομών. Είναι έτοιμο, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και υπάρχουν και σημαντικοί πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης για σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, είτε μιλάμε για τα φράγματα αυτά καθαυτά, αλλά ξεχνάμε πολύ συχνά τα δίκτυα άρδευσης τα οποία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά.

Ξέρετε πόσα φράγματα έχουμε φτιάξει; Το ξέρετε καλά και δεν μπήκαμε ποτέ στον κόπο να δημοπρατήσουμε τα δίκτυα με αποτέλεσμα να έχουμε γεμίσει νερό και να μην μπορούμε να ποτίζουμε τις περιοχές για τις οποίες προορίζονταν; Με τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών πρέπει να ξαναδούμε συνολικά το πλαίσιο των ΤΟΕΒ. Το οποίο είναι μία χαοτική κατάσταση, η οποία χρήζει ουσιαστικότατο εξορθολογισμό.

Αν, όμως, μιλάμε για βιώσιμη Γεωργία, με πράσινο αποτύπωμα, πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα το νερό, πρέπει να έχουμε συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη διαδικασία άντλησης αλλά και αξιοποίησης του νερού, έτσι θα μειώσουμε συνολικά το αποτύπωμα και έτσι θα έχει και τελικό όφελος ο αγρότης, γιατί θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής.

Η τρίτη αναπτυξιακή παρέμβαση -και χαίρομαι που το έθιξε ο Δήμαρχος της Αργιθέας- αφορά το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουμε συνολικά ως κυβέρνηση για την ορεινή Ελλάδα. Και η προσέγγιση, ότι ο Τουρισμός μας δεν είναι μόνο τουρισμός που αφορά τα νησιά μας, τη θάλασσα μας, το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι τουρισμός 365 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να αξιοποιούμε τις ομορφιές του ορεινού μας πλούτου και να συνδέουμε το τουριστικό μας προϊόν με ποιοτική αγροτική παραγωγή, με την έννοια της ελληνικής κουζίνας, με την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό αποτελεί για μένα μία πρώτη προτεραιότητα, εξάλλου γνωρίζετε το προσωπικό μου ενδιαφέρον και την αγάπη μου για τα ελληνικά βουνά.

Και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όλα ξεκινάνε πάλι με τα ζητήματα της προσβασιμότητας. Π.χ. είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα Τρίκαλα για την κατεύθυνση την οποία έχω δώσει να επανεκκινήσουμε τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το φράγμα της Μεσοχώρας. Ένα σημαντικότατο υδροηλεκτρικό έργο το οποίο έχει μείνει ημιτελές, το οποίο θα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει -όπως έχει δημιουργηθεί στη Λίμνη Πλαστήρα- ένα νέο πόλο ανάπτυξης σε μία περιοχή, η οποία για τους πιο πολλούς από μας είναι παντελώς άγνωστη.

Τα λέω όλα αυτά, διότι η κυβέρνησή μας έχει –πιστεύω- αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες κρίσεις και δόξα τω Θεώ μας έτυχαν πολλές, αποτελεσματικά, χωρίς, όμως, να κάνει εκπτώσεις στις μακροπρόθεσμες πολιτικές, οι οποίες είναι αυτές που τελικά, όταν περάσει η κρίση του κορονοϊού, θα επιτρέψουν στη χώρα μας να μπει σε μία διατηρήσιμη και υγιή τροχιά ανάπτυξης.

Γι’ αυτό και είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα στη Θεσσαλία, για να μιλήσω και για τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και να συζητήσω μαζί σας για το τί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και στα ζητήματα διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Ο έπαινος και οι ευχαριστίες είναι ευχάριστες, στο βαθμό που μας ενθαρρύνουν να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δυσκολίες ακόμα μπροστά μας, ξέρουμε ότι οι πληγές μιας τέτοιας καταστροφής δεν θα επουλωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά σίγουρα πιστεύω, ότι είναι ενθαρρυντικό, όταν οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι κάνουμε πράγματα τα οποία και άλλοι -οι προηγούμενοι- είχαν δεσμευτεί, αλλά, δυστυχώς, όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά.

Ανυπομονώ, λοιπόν, να ξαναέρθω στη Θεσσαλία, εξάλλου ξέρετε ότι επιδιώκω πάντα να κινούμαι σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εύχομαι και ελπίζω όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας την περιπέτεια του COVID-19, να ζητήσω από όλες και από όλους αυξημένη προσοχή, διότι, ναι, μεν οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει και προχωράνε με καλή ταχύτητα, όμως ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δύσκολους μήνες μπροστά μας. Με την ευκαιρία να κινηθώ σήμερα στην αγορά και των Τρικάλων και της Καρδίτσας με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά, δυστυχώς, ξέρετε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας με πρώτη και πιο σημαντική την Περιφέρεια Αττικής αναγκαστήκαμε να βάλουμε περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμπορίου, γιατί αυτό μας υπέδειξαν οι ειδικοί. Ισορροπούμε σε μία πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης πανδημίας και έχουμε ευτυχώς -να χτυπήσω ξύλο- ακόμα τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και από την άλλη συντήρηση της οικονομικής δραστηριότητας.



Δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία, αξιολογούμε συνέχεια τα δεδομένα και έχουμε επιλέξει μία πολιτική αναπροσαρμογών, έτσι ώστε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω. Επομένως, θα ζητήσω και εδώ στη Θεσσαλία από όλους και από τον αγαπητό Κώστα τον οποίο θέλω και αυτό να ευχαριστήσω ξεχωριστά όπως ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές της Καρδίτσας, διότι πραγματικά έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα, να ζητήσω από όλους τους δημάρχους, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή, τηρούμε τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς, αποφεύγουμε -το τονίζω αυτό ειδικά- τις συναντήσεις στα σπίτια, γιατί εκεί βγάζουμε τις μάσκες, μπορεί να πιούμε και κανένα ποτηράκι παραπάνω πάνω στο φαγητό, εκεί έχουμε πολλές εστίες διασποράς του COVID-19, για να βγούμε όλοι γεροί από αυτή την περιπέτεια, να τρέξουν τα προγράμματα εμβολιασμού έτσι ώστε όταν με το καλό έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει αυτή την περιπέτεια οριστικά πίσω μας.

Και πάλι σας ευχαριστώ και εις το επανιδείν».