Κόσμος

“Black Lives Matter”: Πρόταση για Νόμπελ Ειρήνης στο αντιρατσιστικό κίνημα

Το αντιρατσιστικό κίνημα που εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και το σύνθημά του σε όλο τον κόσμο προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης.

Το αντιρατσιστικό κίνημα Black Lives Matter προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 έπειτα από μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας οι διαδηλώσεις με αίτημα την φυλετική ισότητα γιγαντώθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Ο νορβηγός βουλευτής Πέτερ Έιντε ανέφερε στα σχετικά έγγραφα με την πρότασή του ότι το κίνημα υποχρέωσε τις χώρες, εκτός των ΗΠΑ, να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό στις κοινωνίες τους.

"Εκτιμώ ότι μια από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε δει στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη και στην Ασία είναι το είδος των αυξανόμενων συγκρούσεων που βασίζονται στην ανισότητα. Το Black Lives Matter έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο κίνημα στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Σημείωσε τεράστια επιτυχία στην αφύπνιση παγκοσμίως για τον ρατσισμό", δήλωσε σήμερα στο AFP ο Έιντε, ο οποίος είναι βουλευτής της σοσιαλιστικής αριστεράς.

Το BLM ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 2013 από τρεις μαύρες γυναίκες έπειτα από της αθώωση του άνδρα που σκότωσε τον έφηβο Τρέιβον Μάρτιν από την Φλόριντα.

Μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ το 2020 στις ΗΠΑ, κατά την διάρκεια της βίαιης σύλληψής του από λευκό αστυνομικό, το κίνημα έγινε παγκόσμιο και όπως σημειώνει ο Έιντε "κατάφερε να κινητοποιήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες...με έναν τρόπο διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενα κινήματα".

Με βάση τους κανονισμούς του θεσμού, οποιοσδήποτε βουλευτής εθνικού κοινοβουλίου μπορεί να προτείνει κάποιον υποψήφιο.

Έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για τις προτάσεις, την Δευτέρα, η Επιτροπή Νόμπελ θα καταρτίσει έναν κατάλογο υποψηφίων προτού επιλεγεί ο νικητής τον Οκτώβριο.

Το περυσινό βραβείο, για το οποίο είχε προταθεί μεταξύ άλλων και ο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για τη συμβολή του στην καταπολέμηση της πείνας σε όλο τον κόσμο.