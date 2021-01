Αθλητικά

"Στάση" Τρίπολη για τον Άρη

Επιμένει... ευρωπαϊκά ο Αστέρας Τρίπολης.

Με δύο γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε την ανατροπή επικρατώντας 2-1 του Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική της Super League. Προηγήθηκαν με τον Δημήτρη Μάνο (24’) οι «κίτρινοι» - για τους οποίους έκανε ντεμπούτο ο Κώστας Μήτρογλου - για να απαντήσουν οι Φρανσέσκ Ρετζίς Κρέσπι (66’) και Άντριαν Ριέρα (70’) για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς.



Στο 12’ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα και χάθηκε από τον Μάνο. Ο φορ του Άρη εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Πέπε Καστάνο στη βαθιά μπαλιά του Λίντσεϊ Ρόουζ, αλλά το πλασέ του από πλάγια θέση έδιωξε σε κόρνερ ο Αντώνης Τσιφτσής. Η τρομερή ενέργεια του Ματέο Γκαρσία δεν είχε θετική κατάληξη για τους φιλοξενούμενους - που στα πρώτα 17 λεπτά κέρδισαν πέντε κόρνερ - ενώ άστοχο ήταν και το σουτ του Λούκας Σάσα στο 24’ μετά την ωραία προσπάθεια του Μπρούνο Γκάμα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το 0-1 με κοντινή προβολή του Μάνου, έπειτα από τη συνεργασία των Φακούντο Μπερτόγλιο-Σάσα. Οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Τσιφτσής σταμάτησε το σουτ του Μπερτόγλιο στο 36’. Ο Αστέρας απείλησε για μία και μοναδική φορά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά η δυνατή κεφαλιά του Σίτο μετά τη σέντρα του Γιάννη Κώτσιρα πέρασε εκτός εστίας.

Πολύ λίγα πράγματα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Μετά το 60’, όμως, οι Αρκάδες ανέβασαν την πίεσή τους ψάχνοντας την ισοφάριση. Και έφτασαν σε αυτή στο 66’ με υπέροχο σουτ στην κίνηση του Κρέσπι, μετά από εκτέλεση φάουλ του Λουίς Φερνάντεθ! Η ανατροπή για τον Αστέρα ολοκληρώθηκε στο 70’: ο Κώτσιρας έκανε την κούρσα από τα αριστερά, ο Κρέσπι γύρισε την μπάλα και ο Ριέρα πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Μάριου Σιαμπάνη για το 2-1! Ο Άκης Μάντζιος πέρασε στο παιχνίδι τον Μήτρογλου χωρίς ωστόσο να μπορέσουν οι φιλοξενούμενοι να πλησιάσουν έστω στην ισοφάριση.

Ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε στην πέμπτη διαδοχική νίκη του, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα Play Off και πήρε ψυχολογία ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης για το Κύπελλο, όπου θα κληθεί να ανατρέψει το 2-0 με το οποίο είχε ηττηθεί από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δε Θεσσαλονικείς θα περιμένουν τα αυριανά αποτελέσματα των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για να δουν αν θα παραμείνουν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και μετά το τέλος της 20ης αγωνιστικής.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Άλβαρες, Καστάνο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Καπίγια (59’ Ιγκλέσιας), Σίτο (60’ Αλί Μπαμπά), Φερνάντεθ (81’ Μπέλοκ), Ρετζίς (90’+3’ Λέο Τιλίκα), Τζίμας (60’ Ριέρα).

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σάκιτς, Ρόουζ, Μπεναλουάν, Ιωάννου (74’ Σούντγκρεν), Σάσα (74’ Σίλβα), Τζέγκο (82’ Κάτσε), Μπερτόγλιο (64’ Ματίγια), Γκάμα, Γκαρσία, Μάνος (82’ Μήτρογλου).