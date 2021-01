Κοινωνία

Λάρισα: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του αδικοχαμένου ορειβάτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο πατέρας του γιατρού που νίκησε τον κορονοϊό και «χάθηκε» στον Όλυμπο μιλά στον ΑΝΤ1 για το παιδί του.