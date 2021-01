Πολιτική

Ο Φίλης στον ΑΝΤ1 για τα Rafale και το τουρκολυβικό μνημόνιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Διεθνών Σπουδών και αναλυτής του ΑΝΤ1 κάνει τον «απολογισμό» των διπλωματικών νέων της εβδομάδας που πέρασε.