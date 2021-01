Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test το Σάββατο

Τα αποτελέσματα 9 μαζικών δειγματοληψιών σε περιοχές ανά την Ελλάδα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Σάββατο, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 9 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 1.835 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 18 κρούσματα (0,98%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττική: Δήμος Αρτέμιδας

Πραγματοποιήθηκαν 333 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,60%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Υμηττού

Πραγματοποιήθηκαν 362 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Ελευθερίας

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Εθνικής Αντιστάσεως

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μυκόνου: Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Πραγματοποιήθηκαν 476 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,10%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Χαλκίδα

Πραγματοποιήθηκαν 249 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Καλλίπαδο

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιθάκια

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.