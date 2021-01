Κόσμος

Εκκενώθηκε νοσοκομείο μετά από φωτιά (εικόνες)

Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Χιλής γέμισε με καπνό, μετά από φωτιά.

Φωτιά που ξέσπασε στο λεβητοστάσιο ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Σαντιάγκο της Χιλής, οδήγησε στην εκκένωσή του από τους περίπου 350 ασθενείς που βρίσκονταν μέσα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Χρειάστηκε, ωστόσο, η μεταφορά όλων των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία.

Μεταξύ αυτών ήταν και ασθενείς με κορονοϊό, που έπρεπε να μεταφερθούν μαζί με τους αναπνευστήρες και κάτω από τα απαραίτητα μέτρα.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε μετά από πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Το σίγουρο είναι πως το νοσοκομείο γέμισε από καπνό και αμέσως περικυκλώθηκε από δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής και από ασθενοφόρα.

Οι ασθενείς διακομίστηκαν χωρίς προβλήματα σε άλλα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας.