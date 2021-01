Κόσμος

Λούνα παρκ παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε λούνα παρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε λούνα παρκ του Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας μεγάλες έως ολοκληρωτικές καταστροφές στα παιχνίδια του.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν τους περαστικούς από το σημείο.

Από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως οι καταστροφές στο χώρο ήταν πολύ μεγάλες.