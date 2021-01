Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Ναρκωτικά βρέθηκαν στο προαύλιο (εικόνες)

Νέο εύρημα στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού, εντοπίστηκε κατά την έρευνα των Αρχών.

Στο προαύλιο της Α΄Πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν αυτήν τη φορά ναρκωτικά, κατά τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές.

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν βρεθεί ναρκωτικά στο προαύλιο της Πτέρυγας Β.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο προαύλιο της Α’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους (41,1) γραμμαρίων.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.