Η Λαμία “φρέναρε” τον Παναθηναϊκό

Οι "πράσινοι" δεν κατόρθωσαν να λυγίσουν τον.. κακό τους δαίμονα.

Η Λαμία έκανε την έκπληξη και σταμάτησε στη Λεωφόρο το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού (5 συνεχόμενες νίκες), αποσπώντας ισοπαλία 0-0 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής. «Ξόδεψαν» ένα άνευρο ημίχρονο και σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο 45λεπτο οι «πράσινοι», που δεν είχαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων αγώνων κι έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στην 3η θέση πιάνοντας την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός συνάντησε πολλές δυσκολίες στο πρώτο 45λεπτο απ’ τη Λαμία, που εν αντιθέσει με τους άλλους αντιπάλους των «πράσινων» στα τελευταία ματς, επέλεξε να περιμένει τους παίκτες του «τριφυλλιού» πίσω απ’ τη μπάλα, ψάχνοντας την κόντρα με τους Ντέλετιτς, Ρόμανιτς και Βασιλακάκη.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τελική τους στο 3’, όταν από ωραίο συνδυασμό των Καμπετσή-Βιγιαφάνιες, ο Αϊτόρ πήρε τη μπάλα, βρήκε χώρο και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Επασί είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε τη μπάλα.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ να πλησιάσει την περιοχή των «κυανόλευκων», οι οποίοι μάλιστα έκαναν αισθητή την παρουσία τους κι επιθετικά στο 22’, με σουτ του Ντέλετιτς που μπλόκαρε στον Μολό και δεύτερη προσπάθεια του Μπιάρνασον, που χτύπησε πάνω στον Καραμάνο κι έφυγε άουτ.

Στο 41’ ο Μολό έκανε τρομερή κούρσα από τα δεξιά, σέντραρε «γεμάτα» προς την περιοχή, με τον Καμπετσή να κάνει κακό κοντρόλ και τον Βιγιαφάνιες που ερχόταν με... φόρα από πίσω να μην μπορεί να κρατήσει τη μπάλα στην κατοχή του για να απειλήσει μέσα από τη μικρή περιοχή.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου (46’), ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν από κεφαλιά πάσα του Ιωαννίδη, ο Βιγιαφάνιες πάτησε στην περιοχή, γύρισε ξανά προς τον 20χρονο επιθετικό, όπως ο Βλάχος πρόλαβε να βάλει την κόντρα στο πλασέ του, επεμβαίνοντας σωτήρια.

Στο 51’ η Λαμία «απάντησε» με τη δική της μεγάλη στιγμή, όταν ο Ρόμανιτς γύρισε προς τον Ντέλετιτς, όμως ο Χατζηθεοδωρίδης έβαλε τη κόντρα στο σουτ του, γλιτώνοντας τους «πράσινους».

Στο 65’ ο Καρλίτος έκανε μία καταπληκτική ατομική ενέργεια, «άδειασε» τέσσερις παίκτες και σούταρε με το αριστερό, υποχρεώνοντας τον Επασί σε καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» της εστίας του.

Στο 71’ από ωραία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και γύρισμα του Χατζηγιοβάνη, το τελείωμα του Καρλίτος μέσα από την περιοχή δεν ήταν καλό αυτή τη φορά, σπαταλώντας ακόμη μία ευκαιρία για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε κι άλλο την πίεσή του και στο 76’ έχασε ακόμη μία απίθανη διπλή ευκαιρία. Από κεφαλιά του Μακέντα, ο Αϊτόρ πλάσαρε, ο Επασι έδιωξε ενστικτωδώς και στην εξέλιξη της φάσης από νέο σουτ του Μακέντα, ο γκολκίπερ της Λαμίας, έκανε την απόκρουση του αγώνα, κρατώντας ως το τέλος τον πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του!

Οι συνθέσεις:



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αλεξανδρόπουλος (83’ Αγιούμπ), Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες (58’ Καρλίτος), Αϊτόρ (83’ Εμμανουηλίδης), Καμπετσής (67’ Μακέντα), Ιωαννίδης (59’ Χατζηγιοβάνης).

ΛΑΜΙΑ (Μ. Γρηγορίου): Επασί, Βλάχος, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Τζανδάρης, Μπιάρνασον, Ντέλετιτς (61’ Προβυδάκης), Βασιλακάκης (60’ Τιρόνε, 68’ λ. τρ. Γκούγκα), Ρόμανιτς, Αραμπούλι (7’ λ. τρ. Καραμάνος).