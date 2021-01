Κοινωνία

Κορονοϊός: Η ΚΥΑ για τα περιοριστικά μέτρα έως τις 8 Φεβρουαρίου

Τα μέτρα που τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ δημοσιεύτηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με όλα τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή.

Βάσει των νέων αποφάσεων, η χώρα χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες, την «κίτρινη» και την «κόκκινη», στην οποία περιλαμβάνεται και η Αττική.

Στις δύο ζώνες ισχύουν διαφορετικά περιοριστικά μέτρα, ενώ η αγορά επίσης λειτουργεί με διαφορετικά μέτρα, αφού στις «κόκκινες» περιοχές επανήλθε το click away.

Τα μέτρα ισχύον έως τις 6 το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση