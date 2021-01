Αθλητικά

“Προσγείωση” της ΑΕΚ στη Λάρισα

Οι νεοφώτιστοι ταπείνωσαν την … “Βασίλισσα”.

Ματς - θρίλερ με τον διαστημικό Τζέρι Σμιθ (30π) να υπογράφει μια πολύ σπουδαία νίκη για τη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΚ, με 76-75.

Η ΑΕΚ μπήκε ορεξάτη στο παρκέ και με τον Μορέιρα ως σημείο αναφοράς κατάφερε να δημιουργήσει διαφορά στο σκορ (7-15, 5'). Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στην Λάρισα, με τους Ουέμπ και Σμιθ να ροκανίζουν τη διαφορά (16-17, 8'). Ο Ζήσης σκόραρε για την ΑΕΚ, όμως η Λάρισα βρήκε ρυθμό και με τον Σμιθ να σκοράρει στην εκπνοή πήρε προβάδισμα για το 21-20.

Ο Τζέρι Σμιθ ήταν ορεξάτος και η Λάρισα διατήρησε τα ηνία του αγώνα (30-24, 12'). Χτυπώντας κοντά στο καλάθι η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει, αλλά τα τρίποντα ήταν σύμμαχος των γηπεδούχων και με την Μπράουν ανέβασαν τη διαφορά (35-28, 14'). Η ΑΕΚ μπλόκαρε στην επίθεση και με τον Μπράουν και τον Μούρτο εκτελεστές η διαφορά αυξήθηκε σε διψήφια επίπεδα (42-31, 16'). Η Ένωση προσπάθησε να μειώσει με τον Λάνγκφοροντ, όμως οι γηπεδούχοι κρατούσαν τον έλεγχο μέσω της επίθεσής τους και χάρη στον Ουέμπ κράτησαν το προβάδισμα για το 51-43 του πρώτου ημιχρόνου.

Οι παίκτες του Παπανικολόπουλου πατούσαν πολύ καλύτερα στο παρκέ και κατάφεραν να ανεβάσουν τη διαφορά με τον Μπράουν (56-43, 22'). Η ΑΕΚ αντέδρασε ξανά. Με τον Λάνγκφορντ να δίνει λύσεις και την άμυνα να είναι αποτελεσματική, η διαφορά μειώθηκε (56-49, 24'). Ο ΜωραΪτης βγήκε μπροστά και με δικές του προσπάθειες, αλλά και βοήθεια από Χρυσικόπουλο και Ζήση η ΑΕΚ μείωσε (61-58, 29'). Ο Χρυσικόπουλος μείωσε σε απόσταση... αναπνοής με δίποντο, αλλά ο Σμιθ είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο, με τρίποντο, για το 64-60.

Ο Τζέρι Σμιθ ήταν σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της Λάρισας, η οποία κράτησε τα ηνία, στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (70-63, 34'). Από το σημείο εκείνο η ΑΕΚ ανέβασε την ένταση στην άμυνα. Μωραϊτης και Χρυσικόπουλος ανέλαβαν δράση και το παιχνίδι ήρθε στα ίσια (70-70, 26'). Λάνγκφορντ κια Σλότερ έβαλαν την ΑΕΚ σε θέση οδηγού, μετά από ώρα, με βολές (70-73, 37'). Το θρίλερ συνεχίστηκε, με τον Ουέμπ να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του (74-73, 1' για το τέλος) και τον Λάνγκφορντ να απαντά και με 2/2 βολές να γράφει το 74-75 (22,2'' για το τέλος). Ο Τζέρι Σμιθ φώναξε και πάλι παρών και με λέι απ στα 3,3'' για το τέλος έγραψε το 76-75. Ο Λάνγκφορντ βρήκε σίδερο στο τελευταίο σουτ του αγώνα και η Λάρισα πήρε μια σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 51-43, 64-60, 76-75.