Διαδηλώσεις στην Τυνησία (εικόνες)

Κατά της αστυνομικής βίας διαδήλωσε χιλιάδες κόσμου στην Τυνησία.

Εκατοντάδες νέοι στην Τυνησία κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας της χώρας για να διαμαρτυρηθούν κατά της αστυνομικής καταστολής και για να ζητήσουν την απελευθέρωση των διαδηλωτών, που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Το πλήθος διαδήλωσε από την πλατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο κέντρο της Τύνιδας, έως τη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα με στόχο να φθάσουν στο υπουργείο Εσωτερικών, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας, που είχαν αναπτυχθεί σε αυτόν τον σημαντικό οδικό άξονα, δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν τον δρόμο τους.

Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν εναντίον του μπουκάλια νερό, την ώρα που το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «ελευθερία, ελευθερία», «πτώση του αστυνομικού καθεστώτος» ή «δεν φοβόμαστε, η εξουσία ανήκει στον λαό».

Επιπλέον, κατήγγειλαν την «αστυνομική καταστολή» και τη «διαφθορά» της κυβέρνησης με πλακάτ που έγραφαν «αστυνομία παντού, πουθενά δικαιοσύνη».

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την «απελευθέρωση των γιων του έθνους», αναφερόμενοι στους περισσότερους από 1000 ανθρώπους που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των επεισοδίων που τις ακολούθησαν στα μέσα Ιανουαρίου. Οι κινητοποιήσεις αυτές συνέπεσαν με τη δέκατη επέτειο από την επανάσταση που οδήγησε στην πτώση, στις 14 Ιανουαρίου του 2011, του Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι, έπειτα από 23 χρόνια στην εξουσία.

Ένας νεαρός διαδηλωτής σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους συγγενείς τους, από τη ρίψη δακρυγόνων.