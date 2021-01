Κόσμος

Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος ο αριθμός των θυμάτων. Δεκάδες οι τραυματίες.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα με ένα λεωφορείο που μετέφερε δασκάλους ανέφεραν χθες οι κουβανικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα δρόμο μεταξύ της Αβάνας και της γειτονικής επαρχίας Μαγιαμπέκ.

«Θρηνούμε την απώλεια ζωών και τραυματισμένων ανθρώπων σε ένα δυστύχημα με ένα λεωφορείο στην Μαγιαμπέκ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους τους», δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Το δυστύχημα συνέβη την Παρασκευή το απόγευμα στο δήμο Γκουίνες, περίπου 54χλμ από την Αβάνα, και μέχρι στιγμής «δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, εννέα επιτόπου και ένας στο νοσοκομείο», ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με τον ιστότοπο του κουβανικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων.

Το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία και ανετράπη, τραυματίζοντας επίσης 24 άτομα που μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία και στην πρωτεύουσα.