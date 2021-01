Παράξενα

Φόρτωσαν αυτοκίνητο σε φορτηγό για να το κλέψουν

Απίστευτο θράσος από δυο άτομα, τα οποία τελικά συνελήφθησαν. Που τους εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Απίστευτο θράσος για δύο Ρομά 38 και 18 ετών που φόρτωσαν - άγνωστο πως - ολόκληρο αυτοκίνητο στο φορτηγό τους και προσπάθησαν να το κλέψουν.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (29/1) σε περιοχή της Εύβοιας, όπου σε εξωτερικό χώρο συνεργείου ήταν το όχημα που προσπάθησαν να κλέψουν. Βρισκόταν εκεί καθώς είχε ακινητοποιηθεί από μηχανική βλάβη και ήταν για επιδιόρθωση.

Το φορτηγό των δύο Ρομά έμφορτο με το κλεμμένο αμάξι εντοπίστηκε από αστυνομικούς λίγο αργότερα στην Ερέτρια ακινητοποιήθηκε και οι δράστες συνελήφθησαν.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τόσο το όχημα των δραστών, όσο και το κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο θα αποδοθεί στην νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κύμης.

