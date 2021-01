Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Θρίλερ δίχως τέλος ο θάνατός του

Στο "μικροσκόπιο" των Αρχών βίντεο και μαρτυρίες ψαράδων. Τι είπε στους λιμενικούς η σύζυγός του.

Του Κώστα Τάτση

Την βεβαιότητα πως ο σύζυγος της δεν έπεσε μόνος του στην θάλασσα εκφράζει από την πρώτη στιγμή η γυναίκα του πρώην Υπουργού. Μιλώντας στους λιμενικούς, όπως αποκαλύπτει η Real News, υποστηρίζει πως ο Σήφης Βαλυράκης ήξερε την περιοχή που ψάρευε πολύ καλά και δεν έγειρε μόνος του στην θάλασσα.



«Αναζητούμε κι άλλες μαρτυρίες βίντεο και στοιχεία. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο Σήφης έγειρε και έπεσε από μόνος του στην θάλασσα αυτό που του συνέβη ήταν πολύ σκληρό και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Ο Σήφης ήταν δεινός κολυμβητής και ψαροντουφεκάς δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και την περιοχή που βουτούσε την γνώριζε σαν το σπίτι του δεν μπορούσε να πέσει τόσο εύκολα από το φουσκωτό του», φέρεται να είπε στους λιμενικούς η σύζυγός του Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, σύμφωνα με την εφημερίδα Real News.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπήρχε δεύτερο σκάφος κοντά στην βάρκα του Σήφη Βαλυράκη.



«Από τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος γίνεται πολύ σοβαρή και λεπτομερή έρευνα, εξετάζονται πληρώματα σκαφών οι συγγενείς τους, μάρτυρες και βίντεο. Αναζητούμε μέσω των φόρων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων στοιχεία για το αν υπήρχε και πιο σκάφος στην περιοχή», δήλωσε στην Real News ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης



Οι αξιωματικοί του Λιμενικού αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το εάν υπήρχε DNA του πρώην Υπουργού στην προπέλα του σκάφους του, αλλά και τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων.



«Θα ερευνήσουμε μαζί με την ιατροδικαστή τις συνθήκες του δυστυχήματος» δήλωσε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Αναστάσιος Δέδες.



Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε το μοιραίο απόγευμα κάποιος που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες.