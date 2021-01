Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Κοντά στον Σανκαρέ, κλείνει και Ενγκμπακοτό

Το "τριφύλλι" φουλάρει για να κλείσει δύο κινήσεις σε άξονα της μεσαίας γραμμής κι εξτρέμ.

Στο φινάλε της χειμερινής, μεταγραφικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να κλείσει δύο κινήσεις σε άξονα της μεσαίας γραμμής κι εξτρέμ, φέρνοντας πλέον σε πρώτο πλάνο τις περιπτώσεις των Γιουνούς Σανκαρέ και Γενί Ενγκμπακοτό.

Ο 31χρονος αμυντικός μέσος Σανκαρέ, με πολύ «γεμάτη» θητεία στα γαλλικά γήπεδα με τις φανέλες των Ρεμς, Ντιζόν, Βαλενσιάν, Λιλ, Μπορντό (ξεκίνησε την καριέρα του απ’ τις Ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν), αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την οποία έχει καταγράψει φέτος 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 3 ασίστ.

Μετά το τελευταίο ματς της βουλγαρικής ομάδας με τη Σλάβα, συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΤΣΣΚΑ και ζήτησε να αποχωρήσει. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο «κόπηκε» κι απ’ την αποστολή του σαββατιάτικου (30/1) αγώνα της ΤΣΣΚΑ με την Πιρίν, αν και η επίσημη δικαιολογία της βουλγαρικής ομάδας ήταν πως είχε πάρει άδεια «...για να διευθετήσει ορισμένα προσωπικά θέματα».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 7 φορές διεθνής Σενεγαλέζος αμυντικός χαφ, έχει ήδη ταξιδέψει για την Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τους «πράσινους» και να «τρέξει» τις διαδικασίες. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα μετά τις τελικές συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΣΚΑ, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2022 και οι «πράσινοι» θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό, για να τον κάνουν δικό τους.

Σε ότι αφορά τώρα το θέμα του εξτρέμ, αν κι ο Πιέρ Ντρεοσί είχε οριοθετήσει εδώ και καιρό ως πρώτο στόχο του την περίπτωση του Στίβεν Μεντόσα της Αμιάν, καταφέρνοντας μάλιστα να βρει... άκρη το Σάββατο (30/1) με τη γαλλική ομάδα όσον αφορά τις αξιώσεις της για την -εδώ και τώρα- μεταγραφή του 28χρονου άσου, η τρομερή… αναποφασιστικότητα του Κολομβιανού εξτρέμ, φέρνει προ των πυλών του Παναθηναϊκού τον... Γενί Ενγκμπακοτό!

Ο Μεντόσα, ενώ είχε συμφωνήσει προφορικά με τον general manager του Παναθηναϊκού και «χάλασε» τη μετακίνησή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Σίβασπορ, άρχισε να μιλάει και με ομάδες της πατρίδας του, τις Ντεπορτίβο Κάλι και Τολίμα!

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την επόμενη επιλογή τους, δηλαδή τον Γενί Ενγκμπακοτό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το Σάββατο (30/1) από την Γκινγκάμπ και περιμένει με τα… εισιτήρια στα χέρια για να ταξιδέψει εντός της Κυριακής (31/1) για την Αθήνα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ντρεοσί πάντως, ήταν διατεθειμένος να το παλέψει κι άλλο το θέμα του Μεντόσα κι αργά το βράδυ του Σαββάτου (30/1) θα είχε έναν τελικό κύκλο συζητήσεων με την πλευρά του παίκτη. Αν καταφέρει, να κάνει την... ανατροπή, ο Κολομβιανός θα είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού. Ειδάλλως, θα πάρει το τελικό «ΟΚ» ο Ενγκμπακοτό το πρωί της Κυριακής (31/1) για να έρθει στην Ελλάδα.