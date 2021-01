Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1 για Συνεπιμέλεια: με point system η από κοινού γονική μέριμνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα κριτήρια που μπορούν ακόμη και να στερήσουν κάθε δικαίωμα από έναν γονικό. Πότε θα ψηφιστεί το “παιδοκεντρικό” νομοσχέδιο.

«Ζούμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε, για αυτό και θεσπίζουμε για πρώτη φορά την κοινή μέριμνα των δύο γονέων για τα παιδιά. Η φιλοσοφία του νομοσχέδιου είναι να στηρίξουμε τα παιδιά. Προσπαθούμε για πρώτη φορά να προσδιορίσουμε την από κοινού μέριμνα για την ανατροφή του παιδιού των γονιών μετά από το διαζύγιο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Κώστας Τσιάρας συμπλήρωσε ότι η αποκαλούμενη ως συνεπιμέλεια (σημ: διευκρίνισε ότι η εν λόγω λέξη ως όρος δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο) είναι κάτι που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα, καθώς δεν έχει υπάρξει επί δεκαετίες εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι «θα υπάρχει και point system για να βλέπει ο δικαστής αν τηρούνται οι όροι που έχουν συμφωνηθεί και αν χρειαστεί να γίνονται μεταβολές ή ακόμη και αφαίρεση της από κοινού μέριμνας. Κριτήρια θα είναι μεταξύ άλλων: η ενδοοικογενειακή βία, η τήρηση των όρων της κοινής μέριμνας και η καταβολή της διατροφής», ενώ τόνισε ότι «όταν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για ενδοοικογενειακή βία, δεν θα υπάρχει δικαστήριο που να δώσει έστω ένα προνόμια στην πλευρά του θύτη».

«Θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια άλλη κουλτούρα για τις σχέσεις των δύο γονιών, ώστε να μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους, ει δυνατόν μέσω της διαμεσολάβησης πριν καν φθάσουν στο δικαστήριο», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Όπως είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης, «ξέρω ότι υπάρχει και ανησυχία και από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι το νομοσχέδιο είναι τολμηρό και άλλοι ότι «χαλάμε» μια διαδικασία που λειτουργούσε για καιρό. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχει μελετηθεί κάθε λεπτομέρεια, ώστε όλα να είναι προς όφελος του παιδιού».

Ακόμη, ο κ. Τσιάρας είπε θα υπάρξει «αναδρομικό – μεταβατικό» στάδιο δύο ετών για τις περιπτώσεις διαζευγμένων γονιών, ώστε να μπορέσουν να κάνουν «χρήση» των όρων του νέου νομικού πλαισίου.

Προσέθεσε ότι επιδιώχθηκε να υπάρχει συνεννόηση με τα άλλα κόμματα και πολλές προτάσεις τους έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, ενώ εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη ως συνεπιμέλεια θα ψηφιστεί από την Βουλή έως το τέλος του Φεβρουαρίου.