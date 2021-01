Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Με ανησυχούν οι μεταλλάξεις του ιού

Πόσα εμβόλια έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πότε θα γίνουν οι μαζικοί εμβολιασμοί του πληθυσμού.

Τον Φεβρουάριο η πρόβλεψη είναι τριπλάσιος αριθμός εμβολιασμών. Τον Ιανουάριο εμβολιάσθηκαν 270.000 συμπολίτες μας και στόχος ήταν 200.000.Ο Φεβρουάριος θα είναι ένας δύσκολος μήνας, είναι ο μήνας των λοιμώξεων και των ιών, ανέφερε το πρωί στην τηλεόραση του Σκάι ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Το Μάρτιο θα κάνουμε ακόμα παραπάνω, και Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο θα εμβολιάζουμε μαζικά την ελληνική κοινωνία, είναι οι μήνες που θα βάλουμε στο φουλ τις μηχανές» είπε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε: «Εάν συνεχίσει χωρίς διακοπές και χωρίς άλλα προβλήματα η κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια, η προμήθεια των κρατών-μελών και έρθουν τα εμβόλια, είναι προφανές ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε εμβολιάσει τις ευπαθείς ομάδες, τους υγειονομικούς, τους μεγάλους σε ηλικία και θα έχουμε προχωρήσει προς τα κάτω σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, τέτοιο ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ατενίζουμε με αισιοδοξία το καλοκαίρι».

Ο υπουργός Υγειάς ανέφερε πως «θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και τις εταιρείες, να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη καθημερινώς. Το κάνει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένως όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, το έχω κάνει και εγώ, έτσι ώστε να έχουμε τη σωστή στιγμή τα εμβόλιά μας εδώ. Ό,τι εμβόλιο έρχεται, αυτό αμέσως θα γίνεται». Έχουμε τετραπλή δυνατότητα εμβολιασμού: στα Κέντρα Υγείας, στα Νοσοκομεία, στους mega χώρους εμβολιασμού και, αν χρειαστεί, έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και με τους ιδιώτες ιατρούς και με τους φαρμακοποιούς, προσέθεσε.

Εμβολιάζουμε πρώτα ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν με σοβαρή νοσηρότητα και θνητότητα

Οι στατιστικές των επιστημόνων για τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο, λένε ότι αυτοί οι οποίοι νοσούν βαριά και με θνητότητα σε μεγάλα ποσοστά, είναι οι μεγάλοι σε ηλικία και οι ευπαθείς ομάδες, επισήμανε ο Β. Κικίλιας τονίζοντας: «Αν εμείς, λοιπόν, μπορέσουμε να εμβολιάσουμε αυτούς τους 2 εκατομμύρια ανθρώπους πρώτα, τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες, αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, η νόσος στη χώρα μας θα είναι μία άλλη νόσος. Γιατί αυτοί που κινδυνεύουν πρώτα από όλα και εισάγονται στις ΜΕΘ και κάνουν κατά μέσο όρο 20 μέρες στη ΜΕΘ, θα πηγαίνουν κατά πολύ μικρότερο ποσοστό, γιατί θα είναι εμβολιασμένοι. Αυτοί είναι οι συμπολίτες μας που έχουν κυρίως την ανάγκη μας, αυτοί που κινδυνεύουν με σοβαρή νοσηρότητα και θνητότητα και αυτοί θα έχουν εμβολιαστεί».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δύο πράγματα τον ανησυχούν: «Το ένα είναι, βλέπω ότι υπάρχει θέμα και στην Ελλάδα με τις μεταλλάξεις. Πλέον τις βρίσκουμε παντού. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί» είπε και προσέθεσε: «Θέλω να κάνω για μία ακόμη φορά έκκληση. Προσοχή, προσοχή, προσοχή! Έχουν μείνει δύο δύσκολοι μήνες. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον»..