Γεωργιάδης: Μέτρα “ακορντεόν” για όσο υπάρχει κορονοϊός

Τι είπε για το ενδεχόμενο σκληρού lockdown στην Αττική. Τι ισχύει για το click in shop. Τα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι τύπου ακορντεόν, δηλαδή αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα το πρωί μιλώντας στο Open.

Είπε ότι «η απόφαση να ανοίξει το λιανεμπόριο ήταν απολύτως σωστή», σημειώνοντας πως «σε όλη την Aττική είχαμε αύξηση που ξεπερνά το 57% σε σχέση με το περασμένο έτος μέσα σε 12 μέρες». «Είναι μια πολύ σημαντική ανάσα, προλαβαίνουν να ξεστοκάρουν και τα καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα» προσέθεσε και επισήμανε:

«Μόνο ακορντεόν θα είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, όποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμη δεν έχει καταλάβει τι είναι η πανδημία. Σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Κάποτε θα έχουμε αυστηρότερα και κάποτε χαλαρότερα μέτρα. Αυτό θα πάει για όσο χρειαστεί, όσο υπάρχει κίνδυνος θανάτων θα πηγαίνουμε ακορντεόν. Υπάρχει χώρα που δεν έχει ακορντεόν αποφάσεις; Oι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να υπάρχει λιγότερος συνωστισμός στους δρόμους. Δεν μας ενδιαφέρει η κίνηση στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, μας ενδιαφέρουν οι πεζοί στους δρόμους».

Αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, σχολίασε ότι «παρόμοιες εικόνες με την Ερμού είχαμε και στην Τσιμισκή, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε άνοδο των κρουσμάτων» και προσέθεσε: «Η αύξηση στην Αττική οφείλεται και στον χειμώνα, στη μετάλλαξη του κορονοϊού από τη Μ. Βρετανία και θέλαμε να λειτουργήσουμε προληπτικά και όχι αποτρεπτικά, αντί να περιμένουμε να πάμε στα 2.000 κρούσματα και να πάμε σε lockdown».

Όσον αφορά το γιατί το lockdown στην Αττική δεν ξεκινά από τις 6 το απόγευμα, αν και είναι στις κόκκινες περιοχές είπε: «Tα μέτρα που λαμβάνουμε είναι για να προλάβουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Έχει απορριφθεί το lockdown στην Αττική από τις 6 το απόγευμα, γιατί θα δημιουργούνταν συνωστισμός λόγω του μεγέθους πληθυσμού της Αττικής. Δεν είμαι τύραννος, προσπαθώ να κάνω το σωστό, και αν κάνω λάθος το διορθώνω. Επιτρέψαμε την παράδοση εντός, στα καταστήματα που δεν μπόρεσαν να δουλέψουν επαρκώς με το click away. Αφήστε τις συγκρίσεις, το μέγεθος της στήριξης που έχει λάβει η μικρομεσαία επιχείρηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πρωτοφανές και αυτές οι 12 μέρες έδωσαν μεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις. Με τα νέα μέτρα δεν είναι 100% κλειστή η αγορά, πήγε στο 50%. Η κυβέρνηση υπό αυτές τις συνθήκες έχει κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο».

Για την εστίαση, o υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «έχει δρόμο για να ανοίξει, πάμε για τον Μάρτιο ή και αργότερα», τονίζοντας παράλληλα «Αλλά θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις».

Το δίωρο ισχύει και για το click in shop

Σχολιάζοντας εικόνες συνωστισμού που παρουσίασε εκπομπή, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega -όπου που ήταν, επίσης καλεσμένος σήμερα το πρωί- ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Το Ηράκλειο είναι κίτρινο, αλλά αν υπάρχουν εικόνες συνωστισμού, μπορεί να γίνει και κόκκινο. Να ξέρουν οι νεαροί ότι μπορούν να πάρουν στο λαιμό τους επιχειρήσεις των γονέων τους. Δεν κάνουμε πλάκα, πολεμάμε μια αρρώστια. Δεν είναι χαριτωμένη η εικόνα, αλλά τρομερά εκνευριστική, γιατί μπορεί να με αναγκάσει σε 15 ημέρες να κλείσω τα μαγαζιά στην Κρήτη».

Μιλώντας για τα νέα μέτρα ο υπουργός τόνισε: «Αν κάνετε σύγκριση της Ερμού χθες, με το περασμένο Σάββατο, θα δείτε ότι δεν είχε καμία σχέση. Η κίνηση στα καταστήματα στην Αττική εχτές ήταν η μισή. Άρα τα μέτρα που λάβαμε, μείωσαν την κινητικότητα στο μισό. Με την παράδοση εκτός και εντός γίνεται έλεγχος. Στο 13033 μπορείς να στέλνεις άπειρα μηνύματα. Όμως όταν έχεις παράδοση εκτός ή εντός, το μήνυμα που έχεις για να κινείσαι είναι αυτό που έχεις από την επιχείρηση. Το δίωρο ισχύει και για το click in shop. Ο καταναλωτής επικοινωνεί με την επιχείρηση και κλείνει ραντεβού, και έχει περιθώριο δύο ωρών».

Αναφερόμενος στο γιατί δεν έχει μπει "κόφτης" στα μηνύματα, ο ίδιος εξήγησε ότι «έχουμε φτιάξει πλατφόρμα, δουλεύουμε προληπτικά, που θα μπορούσες να στέλνεις μήνυμα και να σου έρχεται χρονόμετρο, να πατάς το link και να τίθεται σε λειτουργία. Όμως, ένα 15% του πληθυσμού δεν έχει κινητό με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για αυτό δεν εφαρμόστηκε αυτό, και το έχουμε αφήσει σαν τελευταία λύση».

Ετοιμάζουμε ειδικό πακέτο για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης

Σε ό,τι αφορά στη δύσκολη θέση που έχουν βρεθεί οι επιχειρήσεις, αλλά και στο θέμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Με εκπλήσσει η έκπληξή σας για το ακορντεόν. Υπάρχει χώρα που λειτουργεί χωρίς ακορντεόν αυτή τη στιγμή; Το 2020 είχαμε πάνω από 6.000 περισσότερες επιχειρήσεις που άνοιξαν, σε σχέση με αυτές που έκλεισαν. Είναι αδύνατον να αδικηθεί κάποιος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, γιατί δεν παρεμβαίνει άνθρωπος σε αυτό. Υπολογίζεται μέσω υπολογιστή και ενός αλγορίθμου, αν περάσει ο λογιστής σωστά τα στοιχεία. Ο χάρακας είναι ίδιος για όλους». «Πούλησα για πρώτη φορά βιβλία σε πάγκο στα 15 μου. Έκτοτε έχω πάντα δική μου επιχείρηση. Στήριξη στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη από όση έχει δοθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει υπάρξει», προσέθεσε.

Ειδικότερα γα την εστίαση ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Οι επιχειρήσεις εστίασης, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, έχουν δικαίως λάβει μεγάλη στήριξη από το κράτος, και θα λάβουν και περαιτέρω στήριξη. Όπως έχει ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός θα υπάρξει ενίσχυση για την εστίαση. Παράλληλα, ετοιμάζουμε και πέραν του ΕΣΠΑ για τις θερμάστρες, ειδικό πακέτο για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης».

«Και η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, αναγκάζεται να αντιδράσει απέναντι στον ιό. Οι αποφάσεις μας αντιδρούν στην κίνηση του ιού. Όσο ανεβαίνει ο ιός, τα μέτρα θα είναι πιο αυστηρά, και το αντίθετο. Είμαστε στο χειμώνα που οι ιοί αυτοί δυναμώνουν, και ήρθε και η μετάλλαξη. Αυτά μας ανάγκασαν να πάρουμε έκτακτα μέτρα», εξήγησε ο υπουργός.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι. «Την Πέμπτη οι λοιμωξιολόγοι μελετούν την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής. Αφού μας ενημερώνουν, την Παρασκευή καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Δεν παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας. Οι ειδικοί καθορίζουν το πλαίσιο. Στο click in shop είχα προτείνει να μπει και το κόσμημα, που για κάποιο λόγο το απέρριψαν. Όλα είναι στο τραπέζι, ακόμη και το ολικό lockdown», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας, τέλος, για τον συνωστισμό στις ουρές έξω από τα καταστήματα, αλλά και το σενάριο να μειωθεί το ωράριο των καταστημάτων, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ουρές στα καταστήματα. Οι ουρές τηρούνται και όλοι φορούν μάσκα. Δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Στην Αττική απερρίφθη το να μειωθεί το ωράριο των καταστημάτων. Είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Αν μειωθεί ο χρόνος αγορών, διακινδυνεύουμε πανζουρλισμό. Σε άλλες περιοχές γίνεται γιατί είναι μικρό το μέγεθός τους. Θα έχουμε ακορντεόν για όσο καιρό υπάρχει η πανδημία, εμείς και ο υπόλοιπος πλανήτης. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μείνει η οικονομία όρθια».