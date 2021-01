Κοινωνία

Διαμελίστηκε οδηγός μηχανής που έπεσε σε κολόνα

Ακόμη ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν νέο άνθρωπο.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Καστροσυκιάς, γύρω στις 20:00 του Σαββάτου.

Νεκρός ειναι ένας 27χρονος μοτοσικλετιστής από χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε με δύναμη σε κολόνα φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pamepreveza.gr, ο άτυχος άντρας βρέθηκε διαμελισμένος στον τόπο του δυστυχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.