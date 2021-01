Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Πιθανό τρίτο κύμα στην Αττική

Η βρετανική μετάλλαξη και η διασπορά του ιού στην χώρα. Τι είπε για το ενδεχόμενο να κλείσουν και πάλι τα σχολεία.

Το τρίτο κύμα κορονοϊού εκτιμά ο καθηγητής Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ότι θα έρθει στην Αττική τον Απρίλιο.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων κυρίως στην Αττική και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε περίπου 900-950 κρούσματα μόνο στην Αττική.

Σημείωσε ότι έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε και να πάρουμε περαιτέρω μέτρα.

Υπογράμμισε ότι πιθανώς να χρειαστεί να κλείσουν τα σχολεία κάποια στιγμή και τόνισε πως οι συνθήκες δεν βοηθούν στην μείωση της μετάδοσης.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην βρετανική μετάλλαξη που είναι στην ελληνική κοινότητα και υπάρχει θέμα συνολικής διασπορά. Τόνισε ότι τα εμβόλια πρέπει να επιταχυνθούν για να είναι αποτελεσματικά και αναφορικά με τον καιρό επισήμανε πως βαδίζουμε στον σημαντικό μήνα του χειμώνα, γεγονός που θα επηρεάσει.

Τέλος, ο ίδιος πρότεινε αύξηση των τεστ παντού.