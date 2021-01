Αθλητικά

Το “χρυσό” συμβόλαιο του Μέσι: πόσα “βγάζει” την ημέρα

Ζαλίζουν οι αριθμοί από τις αποδοχές του “ψύλλου” μόνο από το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα.

Εξαιρετικά προσοδοφόρο είναι για τον Λιονέλ Μέσι το συμβόλαιο που υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο του 2017. Και αυτό γιατί η εφημερίδα "El Mundo del Siglo XXI" αποκαλύπτει στο σημερινό φύλλο της τις λεπτομέρειες της σύμβασης των δύο πλευρών, βάσει των οποίων ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει αποκομίσει περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών! Η εν λόγω πηγή έχει στο πρωτοσέλιδό της τον τίτλο 555.237.619 ευρώ και εξηγεί ότι ο «ψύλλος» έχει «ένα φαραωνικό συμβόλαιο που καταστρέφει την Μπάρτσα».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, βάσει του συμβολαίου που υπέγραψε ο Μέσι το 2017, θα παίρνει ένα ποσό μέχρι 138 εκατομμύρια ευρώ ακαθάριστα ανά σεζόν, ωστόσο η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει δύο σημαντικά μπόνους. Το ένα ήταν για την ανανέωση του συμβολαίου του και ανερχόταν σε 115.225.000 ευρώ και το άλλο ήταν ένα μπόνους για την πίστη του στο σύλλογο και έφτανε τα 77.929.955 ευρώ. Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Μέσι «έχει ήδη εξασφαλίσει το 92% από το συμβόλαιό του, παρά το γεγονός ότι η Μπάρτσα δεν τα πήγε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Champions League, μια διοργάνωση στην οποία έχει τα υψηλότερα μπόνους».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ακαθάριστη αμοιβή του Αργεντινού σε ετήσια βάση είναι 138.809.404 ευρώ ή 74.900.000 ευρώ «καθαρά», ήτοι ο Μέσι αποκομίζει 210.297 ευρώ «καθαρά» την ημέρα! Εκτός από τα χρήματα που έχει λαμβάνειν από τις ετήσιες αποδοχές και τα δύο μπόνους, ο 33χρονος άσος «φουσκώνει» τον τραπεζικό λογαριασμό του από τα δικαιώματα εικόνας του, καθώς και μια σειρά άλλων μπόνους επίτευξης στόχων με την Μπαρτσελόνα.