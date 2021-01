Κοινωνία

Meteo: ραγδαία επιδείνωση του καιρού την Κυριακή

Που και πότε αναμένεται να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι.

Χαλάει ο καιρός ξανά, με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που αναμένονται από το μεσημέρι της Κυριακής έως το βράδυ της Δευτέρας, αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η νέα μεταβολή του καιρού, για την οποία έχει προειδοποιήσει η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο, θα ξεκινήσει σήμερα το μεσημέρι με τοπικές βροχές στην Ήπειρο και στη Θράκη, οι οποίες έως τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν.

Καταιγίδες θα σημειωθούν από σήμερα το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο Ιόνιο. Από το πρωί της Δευτέρας τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στη Μακεδονία στη Θράκη και στο Αιγαίο.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το βράδυ της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας και θα φτάνουν κατά τόπους τα εννέα μποφόρ.





Πηγή: meteo.gr