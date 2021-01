Πολιτική

Τσίπρας: Η διεθνής κοινότητα να διαχειριστεί το εμβόλιο ως παγκόσμιο αγαθό

Mε τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπαν για τις πατέντες στα εμβόλια.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Dr. Tedros Adhanom, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσιπρας.

Στην ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Τσιπρας αναφέρει ότι μίλησαν για την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να διαχειριστεί το εμβόλιο ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και προσθέτει: «Εξέφρασα την ανησυχία μου για την πορεία του εμβολιασμού και για το γεγονός ότι όλη η ανθρωπότητα κρέμεται από τα business plans μιας χούφτας εταιριών».

Τέλος αναφέρει: «Ο Dr. Tedros Adhanom τόνισε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία μας για εξασφάλιση πατεντών και δημιουργία δεξαμενής πατεντών, για να υπάρξει μεγαλύτερη και ταχύτερη παραγωγή εμβολίων από όσο μεγαλύτερο αριθμό φαρμακοβιομηχανιών γίνεται. Συμφωνήσαμε ότι σε αυτήν τη βάση, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τον ΠΟΥ για να στηρίξει πιο αποτελεσματικά την πρωτοβουλία COVAX για ισότιμη και καθολική πρόσβαση στα εμβόλια».