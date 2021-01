Life

Μαθήτρια γυμνασίου και μέλος μαθητικής επιχείρησης... ετών 60

Κρητικιά αποδεικνύει ότι η όρεξη για μάθηση και... επιχειρείν δεν έχει ηλικία.

Στις 15 Φλεβάρη κλείνει τα 59 αλλά η φωνή της μαρτυρά τον νεανικό ενθουσιασμό της ψυχής της αφού η Μαρία Ζερβάκη, από το Ηράκλειο Κρήτης, δεν δίστασε όχι μόνο να επιστρέψει στα θρανία ένα βήμα προτού περάσει το κατώφλι της έκτης δεκαετίας της ζωής της αλλά και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο… μαθητικό επιχειρείν συμμετέχοντας με το σχολείο της στο πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece.

Μαθήτρια της δευτέρας τάξης του Εσπερινού Γυμνασίου Κρήτης, η Μαρία Ζερβάκη δούλεψε επί σειρά ετών ως μαγείρισσα/ξενοδοχοϋπάλληλος κι έχοντας καταθέσει πλέον τα χαρτιά της για σύνταξη δεν έβλεπε την ώρα να ξανακαθίσει στο θρανίο και να τελειώσει το σχολείο, κάτι που, όπως εκμυστηρεύεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τής έλειπε πολύ. «Ήταν κάτι που μού έλειπε, όσο κι αν σας φανεί παράξενο. Έλεγα πως όλοι έχουν τελειώσει τουλάχιστον το γυμνάσιο, γιατί όχι κι εγώ!», λέει η δραστήρια Κρητικιά που πλέον δεν θέλει να χάνει ούτε ώρα από τα μαθήματά της.

«Ήθελα να κάνω κάτι μόνο για μένα», τονίζει η κ. Ζερβάκη που είχε την πλήρη στήριξη των δύο θυγατέρων της σ' αυτό το διαφορετικό ταξίδι στη γνώση που επέλεξε. Μάλιστα είναι τέτοια η «δίψα» της για μάθηση που παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία σχέση με την τεχνολογία, με την πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών της κατάφερε να προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν και, όπως λέει, ανυπομονεί να ξανανοίξουν τα σχολεία. «Μού έλειψε πολύ το σχολείο. Η επαφή με τους συμμαθητές μου αλλά και με τους καθηγητές, οι οποίοι είναι πολύ θετικοί και κατανοούν ότι έχουμε οικογένειες και υποχρεώσεις και μας βοηθούν πολύ», σημειώνει.

Αγαπημένο της μάθημα είναι τα μαθηματικά κι αν τελικά πάρει τη μεγάλη απόφαση να δώσει πανελλαδικές, θα επιλέξει τη Γεωπονική καθώς τής αρέσει πολύ η ενασχόληση με τη γη. «Είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι αυτό. Κάθε μέρα, το ίδιο χωράφι το βλέπεις με μαι διαφορετική ματιά. Κάθε μέρα έχει άλλες ανάγκες», εξηγεί.

Από τις χαριζομπουκιές και τον ΚΡΗΤ-Ίκαρο στο… εσπερινόμελο

Έξι συνεχόμενες χρονιές συμμετέχει το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου στο πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης του ΣΕΝ/JA Greece και είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός των μαθητών, που ακόμη και η πανδημία του κορονοϊού δεν τους σταμάτησε από το να κάνουν σχέδια και φέτος, μεσούσης της πανδημίας Covid-19.

Πέρυσι, το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου ταξίδεψε στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση του ΣΕΝ/JA Greece στη Θεσσαλονίκη με δύο προϊόντα στις αποσκευές των μαθητών: τις ιδιαίτερες κρητικές χαριζομπουκιές και το κρητικό σαρίκι με την επωνυμία ΚΡΗΤ-Ίκαρος, που έπλεξαν με φροντίδα μαθήτριες του σχολείου -μεταξύ αυτών και η κ. Ζερβάκη- προβάλλοντας με μοναδικό τρόπο το κρουσσάτο παραδοσιακό μαντήλι του τόπου τους.

Παντρεύοντας την παράδοση με την καινοτομία και με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, η Μαρία Ζερβάκη και οι συμμαθητές της είναι έτοιμοι και φέτος, επιστρέφοντας στο σχολείο, να ξεκινήσουν τους πειραματισμούς για το πιο ωραίο, νόστιμο, γλυκό και αρωματικό πετιμέζι, το «Εσπερινόμελο», όπως «βάφτισαν» το φετινό προϊόν τους. «Προσπαθούμε να συνδυάσουμε την παράδοση με την καινοτομία», εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι καθηγητές του σχολείου και μεταξύ των πρωτεργατών του όλου εγχειρήματος, Παρασκευή Παπαδάκη και Νίκος Ακουμιανάκης.

«Προσπαθούμε να κάνουμε τον σύγχρονο κόσμο κοινωνό των αξιών και του πολιτισμού μας, όχι μόνο του υλικού αλλά και του άυλου», τονίζει η κ. Παπαδάκη, με τον συνάδελφό της κ. Ακουμιανάκη να επισημαίνει πως όλα αυτά τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα σχεδιάζονται επιχειρήσεις που είναι κοντά στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του Εσπερινού Γυμνασίου.

Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τον λιγοστό χρόνο των μαθητών τους -αφού οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι- οι καθηγητές του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου κατάφεραν «ν' αγκαλιάσει όλο το σχολείο το πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης», όπως χαρακτηριστικά λένε. «Πριν από έξι χρόνια κανείς μας δεν ήξερε τι ήταν το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων αλλά πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε γιατί μας "κυνηγάνε" οι ίδιοι οι μαθητές», παραδέχεται η κ. Παπαδάκη.

Από την πλευρά του, ο κ. Ακουμιανάκης υπογραμμίζει την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη της συνεργασίας ενώ αναδεικνύει και μια άλλη πτυχή του προγράμματος που έχει να κάνει με τη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές, μέσω της συμμετοχής τους στις μαθητικές εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο, να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν νέους τόπους και ανθρώπους απ' όλη την Ελλάδα. «Έδωσε (το πρόγραμμα) τη δυνατότητα σε κάποιους που δεν είχαν βγει από το νησί τους να ταξιδέψουν και να παρουσιάσουν αυτό που έχουν κάνει», επισημαίνει ο καθηγητής.

Το πρόγραμμα ανοίγει ορίζοντες και στους αλλοδαπούς μαθητές του σχολείου αφού, όπως εξηγεί η κ. Παπαδάκη, είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν την παράδοση του τόπου, ενώ είναι και «μία διέξοδος για μαθητές που δεν έχουν όρεξη για ακαδημαϊκή μάθηση να εκφράσουν τα ενδιαφέροντά τους».

Και παρά το γεγονός ότι οι δύο καθηγητές και οι υποστηρικτές των δράσεων που αναπτύσσει το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος είναι, όπως λέει η κ. Ζερβάκη, οι στυλοβάτες της όλης προσπάθειας, τόσο η κ. Παπαδάκη όσο και ο κ. Ακουμιανάκης βάζουν σε πρώτο πλάνο τους ίδιους τους μαθητές τους. «Εμείς από ένα σημείο και μετά είμαστε ουραγοί. Εκείνοι έχουν την ιδέα, εκείνοι τρέχουν», λένε με μια φωνή.

Το σχολείο διατηρεί, μάλιστα, και τη δική του σελίδα στο Facebook (Ομάδα ΣΕΝ Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου), όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την πλούσια δράση του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης.

