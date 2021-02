ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κλαρκ Γκέιμπλ: Ο αρρενωπός “Βασιλιάς” με τα μεγάλα… αυτιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες και σύμβολο αρρενωπότητας ήταν ο διάσημος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ, που γεννήθηκε σαν σήμερα.

Πανέμορφος, σύμβολο αρρενωπότητας, άντρας ψημένος και παλαιάς κοπής. Ο Κλαρκ Γκέιμπλ αναδείχθηκε τη χρυσή δεκαετία του '30 ως ο "βασιλιάς" του Χόλιγουντ, έγινε αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες, κατάφερε να στείλει σε άλλη διάσταση τον χαρακτήρα του Ρετ Μπάτλερ στο επικό "Όσα Παίρνει ο Άνεμος", ενώ 60 χρόνια από το θάνατό του ο θρύλος του παραμένει αστραφτερός.





Ο Κλαρκ Γκέιμπλ, ήταν ένας πρωταγωνιστής, ένας γεννημένος σταρ, που είχε όμως την ικανότητα να βελτιώνεται ως ηθοποιός, να μην στρογγυλοκάθεται στην ευκολία, στον θρίαμβο, την ολοκληρωτική αποδοχή άμα τη εμφανίσει. Άλλωστε την καλύτερη, ομολογουμένως, ερμηνεία του την έκανε στο εξαιρετικό δράμα "Οι Αταίριαστοι" του Τζον Χιούστον, στην τελευταία του ταινία, λίγους μήνες πριν πεθάνει.





Στην επέτειο της γέννησης του (1 Φεβρουαρίου 1901), ξετυλίξουμε την ιστορία ενός αγοριού από τα βάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, από ένα χωριό στη μέση του πουθενά, του Οχάιο, που έφτιαξε τον μύθο του, έγινε ένα από τα σύμβολα του κινηματογράφου.





Από το χωριό στο Χόλιγουντ





Γεννήθηκε στο Κάντιζ, ένα χωριό με τέσσερις εκκλησίες και 20 καταστήματα. Πατέρας του ήταν ένας εργάτης σε γεωτρήσεις πετρελαίου, η μητέρα του ήταν ιρλανδικής και γερμανικής καταγωγής. Μάλιστα, κανονικά το επώνυμό του ήταν Γκέμπελ, αλλά η οικογένεια το άλλαξε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή θύμιζε γερμανικό όνομα.





Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν ακόμη μωρό και ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε μία γυναίκα που του έμαθε πιάνο και να περιποιείται την εμφάνιση του. Παρότι καλλιτεχνική φύση, δούλεψε δίπλα στον πατέρα του σε πετρελαιοπηγές στην Οκλαχόμα, ενώ παράλληλα έπαιζε σε ερασιτεχνικές παραστάσεις. Στη συνέχεια μπήκε σε περιοδεύοντα θίασο του Πόρτλαντ και η δασκάλα Τζοζεφίν Ντίλον τον πήρε υπό την προστασία της και του έμαθε τα βασικά της υποκριτικής.





Στις αρχές της δεκαετίας του '20 αισθάνθηκε έτοιμος για το ταξίδι στο Χόλιγουντ και παντρεύτηκε την Ντίλον, η οποία έγινε και η ατζέντης του. Στην αρχή έπαιξε ρόλους κομπάρσου σε βουβές ταινίες του φημισμένου Έριχ Φον Στροχάιμ, ενώ έκανε και κάποιες εμφανίσεις στο θέατρο, όπου θα γνωριστεί με τον Λάιονελ Μπάριμορ, μετέπειτα στενό φίλο του.





Με τις πρώτες ενθαρρυντικές κριτικές ο Γκέιμπλ θα υπογράψει συμβόλαιο με την MGM, ενώ είχε προηγηθεί ένα αποτυχημένο δοκιμαστικό με την Warner, καθώς ο Ντάριλ Φ. Ζάνουκ τον απέρριψε λόγω των μεγάλων του αυτιών!









Το Όσκαρ και η Κρόφορντ





Το 1931 γύρισε συνολικά 12 ταινίες, συνεργαζόμενος με "θηρία", όπως Γκρέτα Γκάρμπο, Τζιν Χάρλοου και Μίρνα Λόι, και μέσα σε τρία χρόνια είχε γίνει ο ποιο εμπορικός ηθοποιός του Χόλιγουντ- ειδικά μετά το Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου.





Αυτό θα έρθει το 1934 με την κλασική τρισχαριτωμένη ρομαντική κωμωδία "Συνέβη μία Νύχτα" του Φρανκ Κάπρα, δίπλα στην Κλοντέτ Κολμπέρ. Ήταν πλέον ο "βασιλιάς του Χόλιγουντ".





Ο Γκέιμπλ, περιβόητος γυναικοκατακτητής, είχε ήδη χωρίσει με την Ντίλον για να παντρευτεί την κοσμική Ρία Λάνγκαμ, ενώ είχε και ερωτικές περιπέτειες με άλλες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και η Τζόαν Κρόφορντ, που ήταν τότε παντρεμένη με τον Ντάγκλας Φέρμπανκς τον νεότερο. Η σχέση του με την Κρόφορντ, όπως λένε οι ιστορικοί του κινηματογράφου, παραλίγο "να κάψει" το Χόλιγουντ. Χρειάστηκε η επέμβαση του Μάγιερ για να διακόψουν τη σχέση τους.





Η Κάρολ Λόμπαρντ και ο Ρέτ Μπάτλερ





Με την αναγνώριση του εμπορικότερου ηθοποιού, το 1935 θα παίξει στη δραματική περιπέτεια "Ναυτική Ανταρσία", δίπλα στον Τσαρλς Λότον. Τεράστια εμπορική επιτυχία, που θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και θα χαρίσει μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου στον Γκέιμπλ. Το 1939 θα παντρευτεί την περίφημη σταρ Κάρολ Λόμπαρντ, ζώντας την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, αλλά ιδιαιτέρως σύντομη, καθώς η μοναδική αγαπημένη του θα σκοτωνόταν σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1942.









Η Λόμπαρντ, που ανεχόταν τις ερωτικές του ατασθαλίες, ήταν αυτή που τον έπεισε να παίξει στο "Όσα Παίρνει ο Άνεμος", αφού ο ίδιος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Ίσως γιατί πριν τον Γκέιμπλ, ο άλλος σταρ της εποχής, ο Γκάρι Κούπερ, είχε απορρίψει τον ρόλο, υποστηρίζοντας ότι θα «είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Χόλιγουντ». Είχε πέσει έξω. Τελικά, ο Γκέιμπλ θα πάρει τον ρόλο και θα φτιάξει έναν ανεξίτηλο χαρακτήρα, αυτό του Ρετ Μπάτλερ, δίπλα στη Βίβιαν Λι. Η ατάκα προς την Σκάρλετ «ειλικρινά, αγάπη μου δεν δίνω δεκάρα» θα αφήσει εποχή.













"Οι Αταίριαστοι" και η Μέριλιν





Η πορεία του Κλαρκ Γκέιμπλ θα συνεχιστεί με επιτυχίες και θριάμβους ("Μογκάμπο", "Σάρκα και Μαστίγιο", "Διακοπές στη Νάπολη") μέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του '60 θα του δοθεί η ευκαιρία να παίξει τον ρόλο της ζωής του στο εξαιρετικό δραματικό νεο-γουέστερν του Τζον Χιούστον "Οι Αταίριαστοι", δίπλα στην Μέριλιν Μονρόε, το απόλυτο σύμβολο του σεξ, που είχε όμως τη χειρότερη γνώμη για το Χόλιγουντ και τους μεγαλοπαράγοντές του.





Έσπασε το καλούπι





«Σε όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν να παίξω με τον Κλαρκ Γκέιμπλ. Ήταν ο απόλυτος άνδρας για μένα. Όταν ήμουν μικρή, είχα μία φωτογραφία του πάνω από το κρεβάτι μου. Φανταζόμουν ότι ο Γκέιμπλ ήταν ο πατέρας μου και αυτή η σκέψη με βοηθούσε να κοιμηθώ».





Αυτό είχε δηλώσει η Μονρόε, η οποία τον ακολούθησε στον θάνατο δύο χρόνια μετά τον ξαφνικό χαμό του. Ήταν στις 26 Νοεμβρίου του 1960, όταν ο Γκέιμπλ υπέστη έμφραγμα τού μυοκαρδίου. Τάφηκε δίπλα στην λατρευτή του Λόμπαρντ, αφήνοντας πίσω του τρία, τουλάχιστον, παιδιά, τεράστιες επιτυχίες και φυσικά τον εμβληματικό ανδρισμό του, που σε συνδυασμό με την ομορφιά του, μοιάζει με καλούπι που έσπασε και πάει...