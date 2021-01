Αθλητικά

Νταντσένκο: στην ΑΕΚ και επισήμως ο Ουκρανός

Ανακοινώθηκε από την Ένωση η μετακίνηση του παίχτη που θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας.

Τη τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου (31/1), η ΑΕΚ οριστικοποίησε και τη μοναδική της προσθήθη για τον Ιανουάριο του 2021, με την ανακοίνωση της απόκτησης του Όλεγκ Νταντσένκο. Ο παίκτης βρισκόταν από το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα, χθες και σήμερα ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς του από τη Ρούμπιν Καζάν. Ο 26χρονος Ουκρανός που θα συμπληρώσει το δίδυμο των δεξιών μπακ-χαφ, υπέγραψε για 3,5 χρόνια και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Παναγιώτη Κονέ, ως η πρώτη μεταγραφή στη θητεία του νέου τεχνικού διευθυντή της Ένωσης.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ουκρανού δεξιού μπακ Όλεγκ Νταντσένκο, με τη μορφή αγοράς από τη ρωσική Ρούμπιν Καζάν. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024. Ο Όλεγκ Νταντσένκο γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία της ομάδας της πόλης του, της Μέταλουργκ. Το 2010 πήρε μεταγραφή στη Ντιναμό Κμελνίτσκι (17 συμμετοχές, 2 γκολ) και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Τσερνομόρετς.

Με την ομάδα της Οδησσού πραγματοποίησε συνολικά 74 εμφανίσεις (4 ασίστ) τα επόμενα πέντε χρόνια. Τον τελευταίο αγωνίστηκε στην Τσερνομόρετς ως δανεικός από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία το 2016 αγόρασε τα δικαιώματά του. Με την ομάδα του Ντόνετσκ πραγματοποίησε 12 συμμετοχές (1 γκολ, 1 ασίστ) τη σεζόν στην οποία κατέκτησε το νταμπλ (2018-19), παίζοντας με τη φανέλα της και στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Είχε προηγηθεί τη σεζόν 2017-18 ο δανεισμός του στην Ανζί (29 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ), ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε στην Γένισεϊ Κράσνογιαρσκ. Το καλοκαίρι του 2019 αποκτήθηκε από τη Ρούμπιν Καζάν, με την οποία στην πρώτη του χρονιά αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια (2 ασίστ). Στο πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν αγωνίστηκε στην Ούφα, με την οποία είχε 5 ασίστ σε 16 ματς.

Επίσης, ο Όλεγκ Νταντσένκο υπήρξε διεθνής με την Εθνική U21 της Ουκρανίας, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 28 συμμετοχές και σκόραρε τρεις φορές. Όλεγκ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

Φωτογραφία: aekfc.gr